'Napravili su svega par koraka, a onda su nestali pod vodom'

Umjesto slavlja zbog završene srednje škole, dvije obitelji oplakuju svoje najmilije, 17-godišnjaka i 18-godišnjaka, koji su se utopili u petak poslijepodne na Bedekovčanskim jezerima

<p>Dva mlada anđela, moji susjedi, utopili su se na Bedekovčanskim jezerima... Djeca od 18 godina.... Tužno, bolno, prestrašno, napisala je na društvenoj mreži poznanica obitelji mladića.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>- Teško je kad nekog izgubiš u životu, a kad je to dijete, nema većeg bola od toga - dodala je i izrazila sućut obiteljima. Velika tuga vlada u Mihovljanu. Umjesto slavlja zbog završene srednje škole, dvije obitelji oplakuju svoje najmilije, 17-godišnjaka i 18-godišnjaka, koji su se utopili u petak poslijepodne na Bedekovčanskim jezerima. Utučeni Mihovljani nisu bili previše razgovorljivi, kažu da su dečki bili skroz “na mjestu” i da ih je tragedija sve pogodila.</p><p>- To je velika tragedija za mjesto, za obitelj i sve nas. Što reći da utješim roditelje u ovakvom trenutku, to je nemoguće. Mogu im samo izraziti iskrenu sućut i ponuditi im pomoć, koliko to kao načelnik mogu - rekao nam je načelnik općine Mihovljan <strong>Zlatko Bartolić</strong>.</p><p>Vijest o smrti mladića duboko ga je potresla jer je susjed i prijatelj njihovih roditelja. Potvrdio nam je da su mladići ove školske godine maturirali trogodišnju strukovnu školu u Krapini strojarskog smjera. Kobnog petka bili su u Krapini kako bi podigli svjedodžbe o završenom školovanju.</p><p>Nakon dodjele su se dva mladića s trećim, prijateljem iz Mača, biciklima zaputili do dvadesetak kilometara udaljenih Bedekovčanskih jezera. Smjestili su se na Plavom jezeru.</p><p>Nešto poslije 15 sati dvojica su se otišla kupati, a treći, koji je navodno neplivač, nije htio ići, nego je rekao da će ostati čuvati stvari.</p><p>Kako je njihov prijatelj kasnije ispričao policajcima, napravili su svega nekoliko koraka i nestali pod vodom. Muškarac koji se našao u blizini pozvao je Centar 112 te su ondje odmah poslani vatrogasci, Hitna pomoć i policija.</p><h2>'Jedna od najtežih intervencija' </h2><p>- Dečki iz DVD-a Bedekovčina stigli su prvi i odmah su se svukli, vezali užetima i krenuli u pretragu jezera. Prvog su našli kroz 20 minuta od dojave, bio je u mulju. Odmah su počeli s reanimacijom skupa s Hitnom pomoći - ispričao nam je <strong>Janko Buzjak</strong>, zamjenik načelnika Općine Bedekovčina, koji je ujedno i vatrogasac te načelnik stožera Civilne zaštite. Odmah po dojavi odjenuo je opremu i uputio se prema jezeru. Istodobno su stigli i vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe. </p><p>U dolasku je bio i HGSS te dva ronioca iz Zagreba. Nakon reanimacije prvog mladića je Hitna pomoć prevezla u Opću bolnicu Zabok te je nastavljena potraga za drugim.<br/> <br/> Našli su ga kroz 10 minuta i odmah nastavili borbu za njegov život. U petak navečer iz policije su potvrdili kako su mladići nažalost preminuli.</p><h2>'Radili su, bili su marljivi' </h2><p>- Nisu se ni trena dvoumili. Čim su došli pogledali su se i u donjem rublju skočili u vodu, ne pitajući što ih tamo čeka, ne znajući ni točnu lokaciju. Nadljudskim su naporima i ronjenjem na dah u mutnoj i dubokoj vodi tražili unesrećene. Nisu odustajali... Na kraju, tužni smo i potišteni, nakon za nas i naše društvo jedne od najtežih intervencija dosad. Nažalost, kasno je bilo za unesrećene. Dečki, ponosni smo na vas i na naš DVD Bedekovčina. Zahvaljujem Vam na iskazanom nadljudskom naporu u spašavanju i potrazi za utopljenim mladićima - napisao je<strong> Željko Odak</strong>, predsjednik DVD-a Bedekovčina, i izrazio sućut obitelji. Dodao je da su dali sve od sebe, no nisu ih uspjeli spasiti.</p><p>Načelnik Mihovljana Bartolić istaknuo je da su preminuli mladi dečki koji su tek počeli živjeti.</p><p>- Bili su dobri, kulturni, fini... Jedan je već radio kod obrtnika u mjestu, a i drugi je trebao početi raditi, posao ga je čekao. Bili su dobri radnici, marljivi. Jedan je igrao nogomet za NK Rudar, za mlađe naraštaje. Mi smo malo mjesto, nema nas mnogo i svi se poznajemo - kaže Bartolić.</p><p>Načelnik Bedekovčine<strong> Darko Ban </strong>za <a href="https://www.zagorje.com/clanak/vijesti/mihovljan-tuguje-bili-su-dobri-posteni-decki-zavrsili-su-srednju-skolu-vec-su-imali-i-posa" target="_blank">Zagorje.com</a> komentirao je kako se dogodila velika tragedija i da mu je jako žao.</p><p>Kaže kako je kupanje na jezerima na vlastitu odgovornost. Tvrdi da su postavljene i table, koje neodgovorni ljudi često skidaju.</p><p>Vjerojatno je zato ni mi nismo primijetili.</p><h2>Nasuli plažu, ali ne za kupače </h2><p>Kaže da su vode u vlasništvu RH, a da se općina već godinama bori kako bi ih dobili u vlasništvo ili upravljanje. Onda bi ih mogli urediti u kupalište i postaviti spasioce. Komentirao je i uređenu obalu na koju je, kažu nam mještani Bedekovčine, nedavno dovezen novi šoder.</p><p>Ban kaže to nije za kupače, nego je to tražio triatlon kub radi održavanja svojih sportskih aktivnosti.</p><p>Na Bedekovčanskim jezerima jučer nismo zatekli kupače. Tek pokojeg ribiča i rijetke prolaznike koji bi zastali kraj dva zapaljena lampaša. Kažu nam da se na jezeru redovito kupaju.</p><p>- Ljeti se skoro svaki dan ovdje kupam s djecom. Lokalni smo, poznajemo jezero i znamo gdje ne smijemo ići. Opasnosti vrebaju svuda, i na rijeci i u moru, zar ne? - rekla je mještanka.</p>