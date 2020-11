Napravljen u Brodosplitu: Najveći jedrenjak na svijetu u proljeće ide na prvo putovanje

Superluksuzni jedrenjak još je u Splitu, a na proljeće će se otisnuti u svijet. Prvi ukrcaj gostiju očekuje se 1. svibnja iduće godine, a zaplovit će prema obalama Škotske i Engleske

<p>Najveći svjetski jedrenjak s križnim jedrima, onaj izgrađen u Brodosplitu, konačno će primiti svoje prve putnike i zaploviti na premijerno putovanje. Javnost ga je upoznala kao Flying Clippera, ali danas se luksuzno plovilo zove Golden Horizon. Aranžmane na njemu ponudila je britanska kruzing kompanija Tradewind Voyages.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Superluksuzni jedrenjak još je u Splitu, a na proljeće će se otisnuti u svijet. Prvi ukrcaj gostiju očekuje se 1. svibnja iduće godine, a zaplovit će prema obalama Škotske i Engleske. Užitak te plovidbe duge 15 dana u najskromnijem, ali opet luksuznom apartmanu, stoji oko 23.000 kuna. Iz kompanije su potom najavili plovidbu prema Islandu i Irskoj koje koštaju približno kao i ovo prvo navedeno dok je plovidba Arktikom ili Baltikom u ljetnim mjesecima 2021. godine ponuđena za minimalnu cijenu oko 36.000 kuna. </p><p>Golden Horizon, počeo je kao Novogradnja 483, a izgrađen je prema nacrtu jedrenjaka France II iz 1911. godine. Svojim interijerom nepogrešivo podsjeća na stare brodove, ali je opremljen najsuvremenijom tehnologijom. Sve je napravljeno u retro 'štihu', od kovane ograde izrađene u Splitu, do drvenarije, zlatnih kupaonskih elemenata, boja, tepiha i slika na zidovima. Mislilo se na svaki detalj, što je tijekom izgradnje značilo puno truda. Jedrenjak je 162 metra dugačak i širok 18,5 metara, a ima pet čeličnih jarbola s 35 jedara u aluminijskim križevima ukupne površine 6406 četvornih metara. </p><p>- Restoran je na dvije etaže i može primiti sve putnike u isto vrijeme, tu je lounge s klavirom, a pogled je prema bazenu sa staklenim dnom i prozorima koji ne samo da je efektan nego i propušta prirodno svjetlo. Bazen je napravljen od nehrđajućeg čelika, a posebna stakla u tvornici u Njemačkoj. Mislilo se na svaki detalj. Tako su vodonepropusna vrata izrađena u SAD-u, a inače su ona uzdignuta od poda, no mi smo ih uspjeli ugraditi tako da su u ravnini poda, da se preko njih ne zapinje, što zapravo nije standardno. Krmena platforma obično se naruči od strane specijaliziranog dobavljača te se ugradi na brod, ali kako smo mi htjeli što više hrvatske pameti iskoristiti, sami smo je isprojektirali i izradili – rekao nam je Radovan Načinović, direktor projekta koji nas je svojedobno poveo u obilazak jedrenjaka koji može primiti 300 putnika i 150 članova posade. </p><p>Najviše truda, što se tiče materijala, uložilo se u potrazi za najkvalitetnijom tikovinom.</p><p>- Po tikovinu smo išli direktno u Aziju jer nam je trebalo 3000 četvornih metara najviše kvalitete, a to nismo mogli nabaviti u Europi jer ne samo da nije bilo dovoljne količine, nego je bila i skuplja i lošije kvalitete – kazao je Pero Martinić Jerčić, inženjer drvne tehnologije i voditelj proizvodnje u stolarskoj radionici u Brodosplitu. </p><p>Osim tikovine, trebalo je nabaviti i druge elemente interijera po Europi i svijetu. Zato nije pogrešno reći da je u jedrenjaku zapravo cijeli svijet. Čamci za spašavanje odnosno tender čamci za prijevoz putnika na obalu su 'custom made' u Kini, isto vrijedi i za stolice i fotelje najviše kvalitete koje su izrađene po mjeri u Turskoj. Tu su elementi iz Poljske, Italije, Danske, Nizozemske,...</p><p>- Jedna od najtežih zadaća je bilo primijeniti najviše standardne za buku i kvalitetu po čemu smo najbolji na svijetu. Brod ima i sustav "safe return to the port" što znači da je sva oprema duplicirana i odvojena fizički. Tu su dvije strojarnice odvojene vodonepropusnim i vatronepropusnim pregradama, dva propelera, dva kormila, četiri pomoćna motora... I da jedna strojarnica potpuno izgori 1400 milja od prve luke, ovaj jedrenjak može sigurno doploviti do nje – kaže nam Načinović pokazujući nam kabine.</p><p>Na brodu su četiri apartmana od 45 četvornih metara opremljenih čak i električnim kaminom, dvjema kupaonicama s dva tuša i jacuzzijem. Boravak u njima je najskuplji. Po luksuzu ih slijede još 34 manje sobe s balkonima, također opremljene jacuzzijem, dok su ostale sobe za putnike na nižim palubama, s prozorima. Tu je i kemijska čistionica, bazen za ronjenje, ronilačka oprema, knjižnica, trgovina, soba za prezentacije i projekcije, vanjski barovi....</p><p>- Ako zbrojimo rad naših projektanata i vanjskih suradnika, u ovaj jedrenjak uloženo je stotine tisuća radnih sati – kazao je Načinović pokazujući vanjsku palubu, i mrežu na pramčanom dijelu, ispod jedra, na kojem gosti također mogu ležati, kao i male klupice na jedrima gdje se također mogu penjati. </p><p>- Na jedrenjaku ima puno zanimljivih rješenja i detalja koji gostima stvarno omogućuju doživljaj. U spa zoni imamo sobe za masažu, dvije saune, ali i 'snow room' odnosno prostorija u kojoj pada snijeg. Tu su tuševi sa zvjezdanim nebom, platforma s koje možemo plivati i ići roniti, teretana, gumenjaci, kajaci... - zaključio je Načinović. </p><p>U Brodosplitu nam kažu kako je ovaj projekt bio veliki veliki izazov za sve jer se, na nacrtima jednog 100 godina starog jedrenjaka, gradio novi. Ponosni su na svoj uspjeh.<br/> - Zbog povećane globalne potražnje za krstarenjima na brodovima s jedrima, putnici će novim brodom iskusiti 'avanturu života' uz zadovoljavanje svih trenutno važećih sigurnosnih pravila. Smatramo da situacija s koronom neće previše utjecati na planove vezane uz jedrenjak Golden Horizon, jer se radi o relativno malom brodu kad je u pitanju ta industrija, te ograničenom broju od maksimalno 272 putnika kojima će na raspolaganju biti veliki otvoreni prostor palube jedrenjaka. Mislimo da su se ljudi zaželjeli odmora i opuštanja na putovanjima, ali su malo suzdržani oko odlaska na krstarenja zbog virusa. Držimo da je Golden Horizon zbog uvjeta koje nudi i omogućava, za njih zapravo sjajna prilika. Manji brod, puno prostora, ali i putovanja izvan uobičajenih kruzing destinacija, na neobična i udaljena mjesta. Što je potpuno različito od slike krstarenja na velikim brodovima i gužvi koje se stvaraju na tim brodovima, ali i prilikom ukrcavanja ili iskrcavanja, jer na jedrenjaku svega toga neće biti - ističu u Brodosplitu.</p><p> </p><p> </p>