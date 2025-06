Napustila muža i djecu zbog Masai ratnika, sin prekinuo šutnju:'Uništila je djetinjstvo'

Cheryl Thomasgood (65), nekadašnja frizerka iz Smoerseta, prije tri desetljeća napustila je svojeg tadašnjeg muža Mikea Masona i troje djece zbog ljubavi prema Masai ratniku i time završila na naslovnicama svjetskih medija. Danas žali za svojom odlukom i osjeća se iskorišteno zbog bivšeg partnera iz Kenije Daniela Lekimenchoa koji je iskoristio njihovu vezu kao "kartu za izlaz iz siromaštva" kako bi započeo novi život u Velikoj Britaniji. Po prvi put oglasio se i njezin sin Stevie Liddington (43), koji je odlučio prekinuti šutnju i ispričao kako mu je majčina veza s Masai ratnikom uništila djetinjstvo. Stevie je pročitao njezinu ispovijest koju je dala za Daily Mail, u kojoj priznaje da žali što se udala za pripadnika Masai plemena i zamijenila svoj dom na Otoku za blatnu kolibu u Keniji.

Upoznali su se na odmoru

Danas je Stevie uspješan vlasnik tvrtke za web dizajn, koji sada uzvraća udarac i tvrdi da se "srami zvati je svojom majkom". Prisjetio se fizičkih sukoba između Daniela i Cheryl i ispričao kako ga je doživljavao kao "stranca u njihovoj kući". Majčina "neobična priča" priuštila mu je godine terapije dok se borio s depresijom.

Cheryl je imala 34 godine kada je 1994. otputovala na odmor u Keniju. Tamo je, u turističkom resortu u Mombasi, upoznala 10 godina mlađeg Daniela, visokog 198 cm i karizmatičnog pripadnika Masai naroda koji je nastupao u sklopu tradicionalnog plesa koji su izvodili za turiste. U samo nekoliko tjedana Cheryl je donijela šokantnu odluku, napustila je muža i njihovo troje djece kako bi živjela s Danielom u blatnoj kolibi u udaljenom dijelu Kenije. Tamo je spavala na kozjoj koži, pila kravlju krv i jela kupus, a pomagala je u lovu i kuhanju.

Par se kasnije preselio u Britaniju i vjenčao se na Valentinovo 1995. na otoku Wight, a u siječnju 1998. dobili su kćer Misti, Cherylino četvrto dijete. Brak se raspao godinu dana nakon rođenja Misti, Cheryl požalila da se njezin "duhovni ratnik pretvorio u jadnika". Danas više nema nikakav kontakt s Danielom, koji radi u supermarketu na otoku Wight.

Uništila nam je djetinjstvo

Stevie je odlučio kontaktirati Daily Mail kako bi ispričao vlastito viđenje događaja. Smatra da je majčin potez bio vrlo sebičan i ne odobrava to što je okrenula leđa svom 11-godišnjem sinu i njegovo dvoje braće i sestara, "ostavljajući ih s dubokim emocionalnim ožiljcima."

"Moja majka nije samo napustila svoju obitelj 1990-ih, ona je uništila naše djetinjstvo" , kaže Stevie pa je dodao: "Ostavila je svoje troje djece, uključujući i mene, i nikada se nije osvrnula na to na bilo kakav smislen ili podržavajući način. Nikada nije bila majka koja brine o emocionalnoj dobrobiti svoje djece, pa čak i sada, desetljećima kasnije, nastavlja pokazivati ​​tko je uistinu ona, time što sve ovo ponovno izvlači na površinu bez razmišljanja o ljudima koje to boli."

Cheryl nikada nije imala problema s publicitetom, davala je česte intervjue za tisak i televiziju, a čak je 1995. napisala i vlastitu knjigu o toj aferi pod nazivom "White Mischief".

I suprotno njezinim tvrdnjama od prošlog tjedna da još uvijek održava dobre odnose sa svojom djecom, Stevie, koji sada ima vlastitu obitelj i živi u Seulu u Južnoj Koreji, rekao je da s njom nije progovorio ni riječi već 10 godina.

Sve je samo laž

Iako Cheryl tvrdi da održava dobar odnos sa svojih četvero djece, Stevie, koji s obitelji živi u Seulu u Južnoj Koreji, rekao je da s njom nije progovorio ni riječ već 10 godina.

"Nikada nije upoznala svoje unuke. Nikada se nije stvarno potrudila biti u našim životima. Njezin prikaz ‘dobrih odnosa‘ s djecom potpuno je lažan. Nisam s njom razgovarao godinama, moj brat otišao je u Kanadu, a ja u Koreju da pobjegnem od nje! Moja je majka oduvijek bila zaokupljena samo vlastitom pričom, vlastitom slikom i vlastitim interesima. Ovaj najnoviji članak samo je još jedan primjer toga. Možda se čini kao da je razmišljala o tome ili kao da žali zbog onoga što je napravila, ali za nas koji smo to proživjeli, to je samo bolan podsjetnik na zanemarivanje, manipulaciju i narušeno povjerenje", tvrdi Stevie.

"Teško je gledati je kako traži suosjećanje javnosti kada šteta koju je nanijela vlastitoj obitelji ostaje nepriznata i neizliječena. Sram me je zvati je majkom i duboko sam zgrožen što nastavlja prepravljati prošlost dok ignorira posljedice svojih postupaka na one koje je ostavila iza sebe", zaključuje, prenosi Daily Mail.

Majčin odlazak nije jedina trauma iz djetinjstva. Stevie govori kako je već prošao kroz pakao kao dijete. On i njegov mlađi brat njezina su djeca iz prvog braka s Robertom Liddingtonom, koji ih je napustio kad je Stevie imao samo pet godina, a zbog toga su jedno razdoblje proveli u udomiteljskoj obitelji.

"Moj otac je otišao, moja majka je imala slom živaca, a ja sam vidio stvari kojima nijedno dijete nikada ne bi smjelo svjedočiti, uključujući i to kako je preda mnom držala nož na svome vratu. Mi smo smješteni u udomiteljsku obitelj, živjeli smo u siromaštvu u Londonu, prestravljeni i emocionalno nestabilni. Tada je došao Mike Mason, dobar čovjek koji nam je dao stabilnost i dom", priča Stevie.

Nasilan odnos

"Ono što čitanje ovog najnovijeg intervjua koji je dala čini još težim za čitanje je njezina neiskrenost. Primjerice, slika Daniela koji skače u vrtu i smije se s nama - pa to se nikada nije dogodilo! Mi nismo bili ‘zaneseni‘ njime, kako ona to tvrdi. On je bio stranac u našem domu koji je jedva govorio engleski. Njihov odnos je bio nasilan, kaotičan, ja se sjećam njihovih fizičkih sukoba. Bio sam samo tinejdžer i često sam se morao brinuti za Misti, sestru koju sam dobio iz te veze. Bilo je trenutaka kada bi Cheryl znala nestati na nekoliko dana, a ja bih morao podnositi prijave o nestaloj osobi. Satima bih šetao parkovima s Misti u kolicima, moleći se da moja mama nije mrtva. Sve to izazvalo je najgore strahove u mom ranom djetinjstvu - strahove od samoubojstva, napuštanja, ponavljanja traume. Samo sam želio živjeti normalan život, a taj stres bio je nepodnošljiv", rekao je.

Borio se sa svojim demonima, ali je uz pomoć stručnog savjetovanja radio i na tome da ponudi bolju budućnost svojoj djeci. "Naporno sam radio da prekinem ciklus. Prošao sam terapiju, izgradio stabilan život i postao otac. Volim svoju djecu na način na koji nas Cheryl nikada nije voljela. Ja sam prisutan i iskazujem im ljubav djelima", tvrdi danas.

Na majku je i dalje ogorčen. "Ona tvrdi da želi mir, ali mir neće pronaći tako što prepravlja povijest. Mir dolazi s istinom i odgovornošću, a ona i dalje izbjegava oboje. Može plakati u novinama, ali ja sam sve to proživio i nikada neću zaboraviti što je učinila", zaključuje.

Posljednji susret

S majkom se posljednji put vidio prije otprilike 10 godina kada je posjetio Englesku sa suprugom. "Ponekad bih je nazvao, ponekad bismo godinama proveli bez ikakvog kontakta. Često sam primao uvredljiva pisma ili e-mailove. Ona je narcisoidna osoba koja nikada nije preuzela stvarnu odgovornost za svoje postupke. Cijeli je život krivila druge za sve - prvo svoje roditelje, sestru, pa mog tatu Roberta, zatim Mikea Masona, pa Daniela. Čuo sam stotinu verzija zašto je pobjegla u Afriku. Njezina opravdanja se stalno mijenjaju. Iskreno, ne mislim da je sposobna za istinsku odgovornost. Ponekad kaže prave stvari, ali njezini postupci nikada ne odgovaraju njezinim riječima", objašnjava.

"Javnost možda vidi neobičnu priču, ali ja vidim sebičnu osobu koja još uvijek nije shvatila štetu koju je prouzročila. Pročitao sam i komentare na taj članak u kojima je mnogi nazivaju glupom, i slažem se s njima. Bila je glupa, i još uvijek jest. Po mom mišljenju, nikada nije trebala imati djecu", zaključuje Stevie i otkriva da je njegova polusestra i dalje u kontaktu s Cheryl te da je stala na njezinu stranu.

Sada imam svoju djecu, svoju obitelj, i ona mi je prioritet i moram ih zaštititi. Cheryl nije netko koga želim imati u svom životu, ne dok je ovakva kakva je. Naporno sam radio kako bih stvorio nešto stabilno i zdravo, sve ono što mi je nedostajalo dok sam odrastao. Vodim vlastiti posao i živim u inozemstvu sa suprugom i djecom", dodaje Stevie.

Očinstvo ga je učinilo još svjesnijim štete koju je prouzročila svojim odgojem i danas se fokusira na to da svojoj djeci pruži ljubav, stabilnost i prisutnost koju on nikada nije uspio dobiti od svoje majke.

