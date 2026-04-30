Na jugu Hrvatske pao je snijeg!

Posljednji dan travnja na jug Hrvatske 'donio' je snijeg! Kako piše Dalmacija Danas, Dinara i Kamešnica u četvrtak ujutro 'probudile' su se sa snježnim pokrivačem.

Zahladilo je naglo u dalmatinskom zaleđu, na meteorološkoj postaji Dinara u četvrtak u 8 sati izmjerena je temperatura od minus dva stupnja Celzijeva...

A evo kakvo vrijeme je najavljeno za četvrtak u ostatku Hrvatske...

- Pretežno sunčano, osobito poslijepodne. Prijepodne u Srijemu, Lici i Dalmaciji uz više oblaka kiša. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, na udare mjestimice i jak. Duž obale jaka bura s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša većinom između 11 i 16, a na Jadranu 17 i 21 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 30. travnja.

Hladno će biti u petak širom Hrvatske. DHMZ je za cijelu državu izdao upozorenje zbog iznimno niskih temperatura... Ali, srećom za sve one koji u petak ne rade, trebali bi prevladavati sunčani uvjeti, povoljni za roštilj u prirodi povodom praznika rada....

