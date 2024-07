Narančasti alarm je na snazi, a temperature idu do 36°C! Za dio Hrvatske najavili su i pljuskove

Pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, ukratko je prognoza stručnjaka DHMZ-a za utorak. Temperature će u Hrvatskoj ići i do 36 Celzijevaca, ali poslijepodne su mogući pljuskovi s grmljavinom, posebice u Dalmaciji i Gorskoj Hrvatskoj. Izdan je i žuti alarm za cijelu zemlju, osim za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, gdje je na snazi narančasti alarm.

- U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano uz slab, a povremeno i umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura između 19 i 21, a danju vruće, oko 35 stupnjeva - izvijestio je HRT.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj također vruće uz najvišu temperaturu između 32 i 35°C. Prevladavat će sunčano, a uz umjeren razvoj oblaka mala je vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak.

Pretežno sunčano bit će na sjevernom Jadranu gdje će osobito u prvom dijelu dana puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najviša temperatura u gorju oko 30, na moru od 32 do 35 °C.

Foto: DHMZ

- Sunčano vrijeme i vrućina obilježit će utorak na srednjem Jadranu, još više u unutrašnjosti Dalmacije, gdje ipak u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Noću i ujutro bit će na moru ponegdje vrlo toplo. Puhat će umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar uz malo do umjereno valovito more, kakvo će biti i na jugu Hrvatske. Uz pretežno sunčano vrijeme temperatura zraka će već ujutro nekima biti previsoka, do 26, a najviša dnevna bit će od 31 do 35, u zaobalju i malo viša. Osvježenje se može potražiti u moru čija je temperatura između 25 i 27 stupnjeva - stoji u prognozi za utorak.