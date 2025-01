Narančasti alarm zbog olujne bure, stiže i novi val snijega u petak. Bit će ga i u nizinama

Nakon povoljnog i relativno toplog dočeka nove 2025. godine, zima će nam u petak pokazati zube. Prognostičari DHMZ-a izdali su narančasto upozorenje sutra za snažan vjetar.

U slučaju jakog vjetra, važno je pridržavati se uputa za sigurnost i pratiti stanje na cestama. Preporučuje se redovito pratiti vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite. Ostanite sigurni i pripremite se za nadolazeće vremenske uvjete, poručili su iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a.

Tako se sutra u Hrvatskoj očekuje umjereno i pretežno oblačno s kišom, susnježicom i snijegom glavninom u prvom dijelu dana. U Gorskoj Hrvatskoj nastat će novi i deblji snježni pokrivač, a na Jadranu su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

- U petak u istočnoj Hrvatskoj većinom oblačno uz kišu i susnježicu, u gorama i snijeg, pri čemu će najviše oborine biti u zapadnoj Slavoniji. Prema kraju dana slabljenje i prestanak oborine, u noći i razvedravanje. Zapuhat će prolazno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Noć i jutro najtopliji, a večer najhladnija. I u središnjoj Hrvatskoj u noći od 5 do 7 °C, uz oblake i kišu. Zatim prolazno sjeveroistočnjak te zahladnjenje uz prelazak kiše u susnježicu i snijeg, osobito u južnijim područjima, gdje će najviše i najdulje padati. U drugom dijelu dana, pogotovo navečer, sa sjevera smanjenje naoblake, pad temperature u negativne vrijednosti. Ponegdje će biti i magle. Na zapadu kiša, ponegdje i obilnija. Već prijepodne, uz jači pad temperature, u gorskim će područjima početi snijeg uz stvaranje novog pokrivača, nerijetko višeg od 15 cm. U drugom dijelu dana postupni prestanak oborina, ponajprije na sjevernom Jadranu i razvedravanje. Zapuhat će sjeveroistočni vjetar, na moru jaka, na udare olujna bura, a noć i jutro bit će topliji od ostatka dana - piše Tomislav Kozarić za HRT.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji pretežno oblačno s kišom, lokalno i izraženijim pljuskovima i grmljavinom, a poslijepodne u Zagori ponegdje moguća susnježica i snijeg. Umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, od sredine dana u okretanju na buru uz zahladnjenje, a do tada temperatura većinom između 8 i 13 °C, navodi Kozarić. Na krajnjem jugu Hrvatske čeka nas umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, moguće i pljuskovima s grmljavinom, pa i tučom. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak uz umjereno valovito i valovito more. Temperatura zraka većinom između 10 i 15 °C."



Za veći dio zemlje izdan je meteoalarm