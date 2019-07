'Naređuju nam da migrantima oduzimamo novac i mobitele'

Ured Pučke pravobraniteljice Lore Vidović još je 20. ožujka od 'nezadovoljnih policajaca granične policije' dobio pismo koje je objavio jučer, a radi se o uznemirujućem priznanju da zapovjednici naređuju nasilje i protuzakonite postupke u odnosu policajaca prema migrantima.

Pravobraniteljica u priopćenju piše da je o tim postupanjima odmah obavijestila DORH i zatražila provedbu neovisne istrage kako bi se nedvojbeno utvrdilo radi li se o stvarnim činjenicama ili neosnovanim optužbama.

Pošto dosad nije zaprimila povratne informacije o eventualno poduzetim radnjama na ispitivanju navoda iz pritužbe, jedina preostala institucionalna mogućnost jest obavještavanje javnosti temeljem članka 19. Zakona o pučkom pravobranitelju, dodaje se u priopćenju.

'Policajci na ispomoći su okrutni u postupanju, tuku, otimaju...'

- Svakodnevno ih vraćamo u BiH bez papira bez procesuiranja bez obzira o kome se radilo, žene djeca, prema svima isto. Nema azila, to ne postoji samo i ako u iznimnim situacijama, kada je nešto medijski popraćeno. Zapovijed načelnika (…) i rukovoditelja i uprave da sve vraćamo bez papira, nema traga, uzeti novce, mobitele razbiti baciti u (…) ili si uzeti i izbjeglice na sili vratiti u Bosnu - piše u pismu policajca čije ime Ured Pučke pravobraniteljice nije naveo, želeći zaštititi 'zviždače' od šikaniranja.

U pismu se dalje navodi da su policajci na ispomoći iz drugih PU posebno okrutni u postupanju jer su ljuti što moraju biti tamo.

- Tu su kratko pa rade što žele bez kontrole, tuku, otimaju. Ovo je žalosno, ali istinito, a to sve se događa uz blagoslov rukovoditelja iz policijske postaje i uprave. Posebno nas par policajaca žalosti što na sve to nas potiču i to zapovijedaju rukovoditelji koji bi trebali raditi zakonito i to suzbijati i ne dozvoliti takvo ponašanje policajaca.

Pučka pravobraniteljica obavijestila DORH

Sadržaj ove pritužbe potvrđuje i ostale, koje pravobraniteljica zaprima vezano za postupanja policije prema migrantima zatečenim u iregularnom prijelazu državne granice ili neposredno nakon njega.

- Ostale pritužbe također obično govore o ignoriranju traženja međunarodne zaštite i nasilnom postupanju, pa čak i premlaćivanju, otuđivanju novca i ostalih vrijednosti, te vraćanju preko zelene granice bez provođenja ikakvog zakonom predviđenog postupka - upozorava Pučka pravobraniteljica.

Policajci su priznali da ih na dnevnoj bazi vraćaju od 20 do 50 osoba.

- Kada ih dovoze iz drugih PU ljudi su iscrpljeni ponekad i pretučeni i onda ih još mi vozimo tijekom noći i prebacujemo na silu u Bosnu. Svega tu ima pa neki policajci posežu i za oružjem, to je sramno za ovu policiju, tako ju ja nisam zamišljao kad sam išao u školu. Ja sam ih osobno tijekom noći vratio preko 1000, nastojim biti što humaniji, ako odbijem to raditi dobiti ću otkaz, a od čega ću prehraniti obitelj - piše u pismu policajca.

O policijskoj pritužbi Pučka pravobraniteljica obavijestila je DORH.

