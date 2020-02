Naredili masovni pokolj kućnih ljubimaca zbog koronavirusa!

Lokalne vlasti u Kini svojim su stanovnicima naložile da se 'riješe' svojih kućnih ljubimaca jer se boje da bi oni mogli biti zaraženi od koronavirusa koji je ubio 213 ljudi u manje od tri tjedna, piše Daily Mail.

Stambeni odbori, seoski vijećnici i tvrtke iz različitih pokrajina i općina izdale su strogu naredbu mještanima, nakon što su od svojih nadređenih dobili upute za borbu protiv epidemije.

Jedno selo u Hebei pozvalo je sva kućanstva da u pet dana maknu kućne ljubimce iz svojih domova, a ako to ne naprave, lokalna vlast će ih 'srediti', što znači ubiti.

