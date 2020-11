Narukvice, registar, preventivni zatvor: Austrija uvodi nove mjere u borbi protiv terorizma

<p>Austrija je krenula u doradu pravnog i sigurnosnog sustava nakon što je u terorističkom napadu prošlog tjedna ubijeno četvero i ranjeno 22 civila. Paket kojim će se vlada baviti u prosincu propisuje konsekventno postupanje prema teroristima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- U Austriji imamo 300 ljudi koji su se do sada uputili ili bili u Siriji, Iraku i Afganistanu s ciljem da ubijaju. Ekstremist koji je prošli tjedan izvršio napad na nevine civile je bio jedan od njih. Od sada će svi oni koji su na slobodi, a nisu dobili potvrdu kako su deradikalizirani biti pod nadzorom. To znači da će nositi elektronsku narukvicu na ruci ili nozi , koja kontrolira njihovo kretanje. Ovo je ekstreman, ali nužan postupak jer su te osobe tempirana bomba – najavio je premijer Kurz koji se vratio sa sastanka iz Pariza gdje je s vođama EU zemalja razmijenio iskustva povezana za terorizam. Austrijska vlada planira i zadržati osuđene teroriste iza rešetaka i nakon odsluženja izrečene zatvorske kazna ako se ne odreknu svojih ekstremističkih ideja</p><p>Austrijske sigurnosne službe su prema dosadašnjim podacima mogle izbjeći krvoproliće nedužnih civila. Unatoč dojavama o kupovini oružja koju je ekstremist pokušao u Slovačkoj te promatranju njegovog daljnjeg radikaliziranja i susretima s ljudima koji su od ranije poznati policiji na internacionalnoj mapi, izostao je postupak austrijskih nadležnih tijela.</p><p>Iznoseći podatke, Kurz je rekao kako rizik za sigurnost predstavlja 160 ljudi. Ministrica za kulturu i integracije <strong>Susanne Raab</strong> je istaknula kako će se uvesti registar imama. Time bi imali uvid u to tko iz inozemstva dolazi propovijedati u Austriju. Naglasila je kako ovi potezi nisu protiv religije već su za sprečavanje zlouporabe religija. Zabranit će se ekstremistička okupljanja i isticanje pojedinih simbola. U postupku je traženje rješenja protiv cyber džihadista, a posebna pažnja pridaje se i sprečavanju financiranja ekstremističkih mreža.</p><p><strong>Pronašli 25 milijuna eura u gotovini</strong></p><p>U akciji koja je izvedena u ponedjeljak Cobre i Wege su pretražile 60 stanova, kuća, trgovina i prostorija kluba. Uhićeno je 30 osumnjičenih. Prema pisanju ORF-a vlasti su u akciji zaplijenile 25 milijuna eura u gotovini. Racije su se dogodile u sedam tvrtki za promet nekretninama, šest islamskih kulturnih udruga i tri zaklade. Među njima je i zaklada koju je vodio bivši predsjednik Islamske vjerske zajednice (IGGÖ). Osim toga, pretražen je i jedan bivši službenik za kulturu IGGÖ-a, jedan investitor s udjelom u 70 novoosnovanih poduzeća u Austriji te jedan politologa fokusiran na islam.</p><p><b>Žena i djeca ministra unutrašnjih poslova pod zaštitom</b></p><p>Ministar unutrašnjih poslova <strong>Karl Nehammer</strong> je na današnjoj konferenciji za novinare izjavio kako je uslijed niza racija njegova obitelj zaprimila islamističke prijetnje. Nehammerova supruga i dvoje djece od tada su pod policijskom zaštitom. Kao rezultat niza propusta kojima se moglo izbjeći krvoproliće nevinih žrtava Nehammer je prozvan na političku odgovornost. No, za propuste još nije prozvana austrijska ministrica pravosuđa Alma Zadić porijeklom iz Tuzle. U njenoj nadležnosti je bilo izdavanje naloga za provedbu određenih akcija koje izvršavaju policija i specijalne službe nakon puštanja krvnika na slobodu te dojava koje su zaprimili od slovačkih i njemačkih tajnih organa dok je planirao napad.</p><p>Inače, Alma Zadić je uvijek isticala da nema tolerancije prema neonacistima, fašistima i rasistima. Danas je zamjenik kancelara Werner Kogler u njezinoj prisutnosti povukao paralelu kako se islamistički ekstremizam može usporediti s neonacizmom. Alma Zadić je priznala kako joj je poznato da se radikalizacija pojedinaca provodi u zatvoru i nakon izlaska iz njega te da se ti ljudi ne smiju izgubiti s radara. </p>