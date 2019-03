'Narušeno je povjerenje između struke i roditelja bolesnika...'

Nakon potresne ispovijesti majke preminulog jedanaestogodišnjeg Petra Bedića Marića iz Domašinca kod Čakovca, koja je za Dnevnik.hr ispričala što se sve događalo sa njezinim sinom u KBC-u Zagreb, oglasilo se Ministarstvo zdravstva.

Zatražili su očitovanje bolnice o ovom slučaju, a bolnica je imenovala Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Dječak je bolovao od aplastične anemije i u kolovozu 2018. transplantirana mu je koštana srž nesrodnog donora.

Majka Mihaela Bedić tvrdi da KBC Rebro nema uvjete za transplantirano dijete, požalila se na higijenske uvjete na odjelu, te navela kako se njezino dijete u bolnici zarazilo opasnom bakterijom. Istaknula je kako su liječnici vrlo rijetko obilazili njezino dijete, gotovo nikada, a vizite nije bilo niti jedan dan.

Također se požalila kako je dječak teško podnosio lijekove koje su mu davali, a majka je kasnije saznala i kako je primao lijekove za odrasle te kazala da ju nitko za to nije tražio nikakvo dopuštenje.

Ministarstvo zdravstva u srijedu je priopćilo kako su slijedom zaprimljenog upita majke vezano uz liječenje njenog pokojnog sina, zatražili očitovanje KBC-a Zagreb, te kako je KBC Zagreb imenovao Povjerenstvo za unutarnji nadzor ovog slučaja, koje će izvršiti analizu svih navoda vezano uz ovaj slučaj, te o istome izvijestiti.

Odgovor iz KBC-a Zagreb

Svjedoci smo beskrupuloznog napada iz dijela medijskog prostora koji koristi razumljivu roditeljsku bol i nesreću i u ovoj fazi žalovanja očekivanu reakciju traženja krivca za patnju i smrt njihovog djeteta, čija se svrha možda ogleda tek kao raspirivanje boli, buđenje „pravedničkog“ gnjeva, nasilno otvaranje očiju koje ne vide za njihove potrebe iskonstruiranu istinu.

Obrazac je to koji je u ranijim vremenima rezultirao i nedužnim žrtvama. U želji da istinu ne pokrije mrak, a da istovremeno nijedan kamen ne ostane neotkriven u potrebi da rekonstruiramo cijeli tijek ovog neželjenog događaja, naša kuća je danas formirala povjerenstvo za stručni nadzor u kojem su između ostalih i zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb, predstojnik Klinike za pedijatriju i glavna sestra KBC-a.

Mislimo da je u ovom slučaju nažalost došlo do prekida lanca povjerenja između struke i roditelja bolesnika i uložit ćemo svaki napor da ustanovimo u kojem se trenutku to dogodilo i kako spriječiti da se to više ne ponavlja.



Tema: Hrvatska