Prema nalazu obdukcije, naš Kličko je brutalno ubijen, govori nam Natali Skokić iz Belišća, vlasnica ubijenog engleskog bull terijera Klička.

Stigao im je nalaz obdukcije iz Veterinarskog zavoda Vinkovci. Kličko je imao 37 ubodnih rana i brojne hematome, sve po glavi i vratu. Ozljede kakve ne mogu napraviti životinje, samo za sad još nepoznat, čovjek. Njegovi vlasnici, Marko Matošević i Natali Skokić, još uvijek su u šoku.

Kličko je kod njih došao prije pet godina. Imao je veliko imanje po kojem je trčao, pio je kavu s njima na terasi, imao je svoja vratašca kroz koja je ulazio u grijanu radionu spojenu na kuću. U njoj je spavao i čuvao svoje igračke.

- Nije bio nikad vezan, samo kad smo išli u šetnju, tad je bio na lajni - govore nam.

Markova i Natalijina djeca su s Kličkom rasla, igrala se, ležala pored njega i mazila se. Oba njihova sina je Kličko dočekao iz rodilišta i čuvao ih kao članove svog čopora. Sada njihovog Klička više nema, a najgore od svega je to što im je uzet na tako brutalan način.

- Zadnji put smo ga živog vidjeli u noći na nedjelju. U nedjelju ujutro smo izašli na dvorište, a on nije izašao iz svog prostora ni dotrčao do nas. Prvo sam mislio da nije negdje šmugnuo, ali ograda je previsoka da ju on preskoči, a nema ni rupa kroz koju bi se mogao provući. Pomislio sam da netko nije slučajno ostavio otvorena vrata, ali nije. Sin i ja smo ga krenuli tražiti - počinje priču gospodin Matošević.

Dva puta su prošli pored livade na kojoj je Kličko ostavljen, onako izboden i izudaran.

- Treći put sam tuda prošao i tad sam ga našao. Nema šanse da je bio tu prije. Prolazio sam u intervalima od pola sata. Pazite, to je 300 metara od kuće, livada je i nema visokog raslinja jer je tu netko palio travu, to je zgarište. Netko ga je tu ostavio u tih pola sata koliko me nije bilo kraj livade. Stavio sam ga u auto i odvezao se kući - govori nam.

Vjeruju da ga je počinitelj namjerno ostavio blizu njihovog doma kako bi im pokazao da se riješio njihovog psa. Njegova supruga Natali nije mogla normalno funkcionirati prvih dva dana.

- Bila sam u potpunom šoku. To je naš član obitelji. Ljudi misle da je to opasna pasmina, ali pas je onakav kakvim ga odgojiš. Bio je veseo i druželjubiv, nama je poštar mogao ući bez problema, prijatelji isto. On bi zalajao tu i tamo ali nikad nikoga nije ugrizao niti je pokušao. Pa ne bismo djecu puštali blizu njega da nije bio dobar! Bio je jako razigran i drag, sa svima bi se mazio - govori nam gospođa Skokić.

Oni od početka tvrde da je njihov Kličko ubijen od strane čovjeka, a ne druge životinje.

- Zvali smo policiju i veterinara. Iz policije su nam rekli prvo da ga je ubio čopor pasa, a i oni i veterinar su nam rekli da ga pokopamo. Pokopali smo ga u vrtu, ali smo se odlučili na obdukciju. Sama sam ga otkapala rukama, da ne oštetim tijelo. Odmah sutradan je odveden na obdukciju. Kasnije su nam rekli sa Zavoda da Kličko nije imao obrambene rane, niti ikakve tragove po šapama i zubima. Netko ga je udario po glavi tupim predmetom da ga može omamiti i iživljavati se na njemu - priča nam.

Sa službenim nalazom obdukcije, gospodin Matošević će podići kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja.

- Iskusna doktorica veterine se šokirala i zgrozila, kaže da još nikad nije imala takav slučaj. Nazvao nas je i ravnatelj stanice u Valpovu i izrazio zgražanje jer još nikad nisu imali ovakav slučaj. Naš Kličko je mučen i ubijen. Iz policijske postaje Belišće su mi rekli da je istraga pokrenuta - dodaje.

Djecu su ta prva tri dana čuvali baka i djed, jer su i Marko i Natali bili u šoku, a bilo je i toliko toga što su morali napraviti.

- Jako nam je teško. Ne možemo se pomiriti s tim da je naš Kličko umirao blizu nas, a mi mu nismo mogli pomoći. Bojimo se za druge životinje i našu djecu. To je napravio netko iz susjedstva, nema druge - govore nam.

Kličkove posmrtne ostatke nisu mogli dobiti.

- On je odveden na obdukciju i nakon toga na kremiranje u Sesvetski Kraljevac. To je plaćeno, nažalost ne postoji mogućnost da se ostatci vrate vlasnicima. Mi smo to htjeli, htio nam je pomoći i ravnatelj veterinarske stanice u Valpovu, ali jednostavno ne postoji ta zakonska mogućnost - zaključuje Matošević.

Otvoren je i fond 'Pravda za Klička' za nagradu onome tko ima bilo kakvu informaciju koja može pomoći u pronalasku počinitelja. Za sad je ta nagrada 6.000 kuna, a iznos iz dana u dan raste.

Marko i Natali samo žele znati tko je monstrum koji se iživljavao nad njihovim članom obitelji. - Mi ćemo sve prevrnuti da ga nađemo. To neće vratiti Klička, ali nećemo odustati. Treba mijenjati i zakon, da se dodjele prave kazne, a ne rad za opće dobro i uvjetne - zaključuje Natali. Poslali smo upit PU osječko - baranjskoj o tome kako napreduje istraga te što policija može u ovom slučaju, ali do zaključka ovog članka, nismo dobili odgovor.