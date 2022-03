Hrvatska veleposlanica u Ukrajini, Anica Djamić za N1 kaže da je morala napustiti Kijev jer su dobili podatke o ozbiljnim prijetnjama da su mete veleposlanstva i veleposlanici.

Veleposlanica je iz Kijeva krenula jutros i to konvojem koji je organizirao UN.

- UN vodi računa da se trasa mijenja koliko je potrebno, tako da je pola mog putovanja prema Lavovu završilo, a čeka nas još sutra dobar komad puta i mi ćemo stići navečer. Put od Kijeva do Lavova inače automobilom traje 6 i pol sati, a ovog puta trajat će jedno 20 sati - govori.

Naime, donesena je odluka da se ode u Lavov, odnosno da se izmjesti veleposlanstvo.

- Sve zbog toga što smo dobili podatke o ozbiljnim prijetnjama da su mete veleposlanstva i veleposlanici. Nakon toga, dogovorili smo da ja odem. Sada sam bila jedina u Kijevu, naši lokalni djelatnici – oni rade od kuće, nazovimo to tako. Prva faza je išla da sam već u vrijeme policijskog sata trebala otići na zborno mjesto, zato su me prepratili policijsko vozilo i kad smo završili naš put izašao je pukovnik van, spontano me zagrlio, bilo je suza u njegovim očima i rekao je “molim vas, cijelom svijetu širite istinu o Ukrajini - rekla je Djamić.

Što se tiče stanja u Kijevu, ističe da su oštećene i privatne zgrade.

- Očito je da su civili ti koji su meta, a jučer popodne već je raketiran TV toranj. Ipak ima još pokoji diplomat u Kijevu, tako da mislim da ćemo i te kolege dočekati raširenih ruku jer ja sam bila među zadnjima koja je odlazila, a jutros ih se još četvero javilo da kreću na put. Očito da je Kijev sada nesiguran grad - kazala je.

- Ono što možemo primijetiti da izvan Kijeva su trgovine puno bolje opremljene, da ima zaliha. U Kijevu se već pokazuje nestašica. Kada se putuje ovim krajevima, zapravo dio ovog puta koji smo mi danas prošli, bio je jučer napadan. Nema više niti jednog dijela Ukrajine za koji bismo mogli reći – ovdje rata nema - govori.

Ukrajinci su se, ističe veleposlanice pokazali vrlo hrabrima.

- Možemo reći i da je predsjednik Zelenski u tom pogledu i iznenadio. Nacija je potpuno jedinstvena, oni su ponosni na svoje branitelje i ono što mislim da je lijepo da im se dogodilo, oni su se oslonili na svoje snage i iz sebe izvlače maksimum. To mislim da treba poželjeti svakoj naciji. Nažalost, ovo su tragične okolnosti u kojima se to događa, ali vjerujem da više nikada Ukrajina neće biti ista. To nam je svima jasno, ali ona ni mentalno više neće biti ista - rekla je Djamić.

