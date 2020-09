Prvo mi se \u010dinilo da sam u nekoj igrici poput GTA, no, ovo je daleko od toga. Ova simulacija borbenog aviona F-16 dala je izuzetnu priliku nama, obi\u010dnim 'laicima' da barem nakratko dobijemo uvid u kompleksnost cijelog pilotiranja. Unutar kokpita nalazilo se barem stotinjak gumbi\u0107a te dvije upravlja\u010dke palice - jedna od njih slu\u017ei za\u00a0upravljanje, druga za brzinu i lansiranje raketa, iako, pretpostavljam da je na svakoj bilo jo\u0161 barem desetak opcija koje su slu\u017eile za ne\u0161to.

<p>Kako izgleda let američkim F-16 Block 70 isprobala je i naša novinarka na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. </p><p>Početna točka ovog simuliranog leta bila je pista u Las Vegasu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Prvo mi se činilo da sam u nekoj igrici poput GTA, no, ovo je daleko od toga. Ova simulacija borbenog aviona F-16 dala je izuzetnu priliku nama, običnim 'laicima' da barem nakratko dobijemo uvid u kompleksnost cijelog pilotiranja. Unutar kokpita nalazilo se barem stotinjak gumbića te dvije upravljačke palice - jedna od njih služi za upravljanje, druga za brzinu i lansiranje raketa, iako, pretpostavljam da je na svakoj bilo još barem desetak opcija koje su služile za nešto.</p><p>Ono što mi se posebno svidjelo je tzv. opcija autopilota koji sam upravlja avionom dok je pilot u nesvijesti čime se mogu spasiti brojni životi, pa je tako i simulator preuzeo kontrolu dok sam ja bila u 'nesvijesti' iznad Nevade.</p><p>Instruktori Ken i Chad su me strpljivo navodili korak po korak tako da sam uspjela 'savladati' najosnovnije korake za let virtualnim vojnim avionom, iako moram priznati da su ipak obavili veći dio posla - dok sam se ja 'snašla' oni su već prizemljili avion. </p><h2>Nadaju se da će ih i Hrvatska imati </h2><p>Borbeni avion F-16 BLOCK 70 u Zagreb je stigao suradnjom veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj kao i tvrtke Lockheed Martin, odnosno proizvođača samog aviona kojeg Amerikanci nude Hrvatskoj u novom natječaju.</p>