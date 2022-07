NASA tvrdi: Rusija kontrolira 22 posto poljodjelnog zemljišta u Ukrajini, rat prijeti žetvi...

Rusija kontrolira 22 posto poljodjelskog zemljišta u Ukrajini, a rat prijeti ovogodišnjoj žetvi, što bi dodatno moglo pogoršati svjetsku prehrambenu krizu, ocijenili su istraživači NASA-e.

"Svjetska žitnica je u ratu" i "sad smo na početku prehrambene krize koja će najvjerojatnije na ovaj ili na onaj način zahvatiti sve zemlje i sve ljude u svijetu", rekla je Inbal Becker-Reshef, ravnateljica Programa za žetvu američke svemirske agencije.

Satelitske snimke koje je 13. lipnja načinila misija Sentinel-2 Europske svemirske agencije a analizirao ih je Program, pokazuju da je 22 posto poljodjelskog zemljišta na istoku i na jugu Ukrajine u ruskim rukama.

To obuhvaća 28 posto ozimih žitarica (pšenica, raž, ječam) i 18 posto jarih (kukuruz i sjeme suncokreta), dodaje NASA u svom izvješću.

Prije početka ruske ofenzive 24. veljače, Ukrajina je osiguravala 46 posto svjetskih potreba za suncokretovim uljem, 9 posto potreba za pšenicom, 17 posto za ječmom i 12 posto za kukuruzom, navodi američko ministarstvo poljodjelstva.

Razdoblje od srpnja do listopada posebno je važno za ukrajinske ratare koji žanju ozime žitarice, ali i one posijane u proljeće. I ozime žitarice koje će se žeti dogodine moraju se posijati do studenog.

No seljaci više ne znaju kako dalje u prilikama naglog rasta cijene goriva i umjetnog gnojiva te mogućeg bombardiranja polja.

Po procjeni glavne udruge ukrajinskih proizvođača i izvoznika, urod pšenice mogao bi biti 40 posto, a kukuruza 30 posto manji.

Ukrajina je usto izložena ruskoj pomorskoj blokadi i ne može izvoziti urod morem, upozorava Sergej Skakun, istraživač u NASA-i i na sveučilištu u Marylandu.

Zbog zatvaranja Azovskog mora i blokade ukrajinskih luka na Crnome moru tržišta su ostala bez više od 25 milijuna tona žitarica, što potiče rast cijene i prijeti glađu milijunima ljudi u svijetu.

