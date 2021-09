Moja je djevojčica skakala od sreće kada je dobila svoju čestitku, ta je učiteljica ponos cijele Hrvatske, a mi joj se divimo, složno govore svi roditelji čiji su prvašići ove godine sjeli u klupe osječke učiteljice.

Mirna Grbec (58) učiteljica je razredne nastave u Osnovnoj školi 'Tin Ujević' u kojoj radi još od 1992. godine. Već je i ranije bila poznata kao izvrsna učiteljica, no ove godine svi koji za nju nisu znali, upoznali su ju zbog divne geste kojom je dočekala svoje prvašiće i oduševila sve njihove roditelje.

Čestitke su stigle na kućnu adresu

Ona je ove godine, kao što je činila i sa svakom generacijom prije, sjela za svoj stol, izvadila kemijsku olovku i redom ručno napisala čestitke svakom prvašiću koji će joj doći u razred.

Svaku čestitku za svoja 22 prvašića 1. A razreda brižno je upakirala u omotnicu i poslala na kućne adrese svojih, tada, budućih učenika. Pred početak nastave, roditelji su u žurbi od posla i svih obaveza kako bi opremili svoje dijete za prvi dan škole. Stresno je to za njih, ali i njihove prvašiće. Jedan dan uočili su neobičnu kuvertu u svome poštanskom sandučiću. Nije im bilo rečeno da će nešto dobiti iz škole i nisu znali u čemu je riječ. Znatiželjno su ju otvorili, a unutra je bila čestitka. Ne neku obična, već rukom pisana i oslovljena upravo imenom njihovog djeteta. Ubrzo su ih svojoj djeci pokazali, a prvašićima, kao da je ta čestitka magično izbrisala sav stres koji su do tada osjećali.

"Draga Mia, čestitam ti polazak u prvi razred! Radujem ti se i jedva čekam da se upoznamo. Tvoja učiteljica, Mirna Grbec“, pisalo je u jednoj takvoj čestitki djevojčici koju učiteljica tada još nije niti upoznala.

'Želim vratiti dobrotu koju sam osjetila'

- Nikada nisam zaboravila kako je to biti dijete. Lako mi je staviti se u poziciju djeteta i pokušavala sam razumjeti kako se oni osjećaju prvi dan kada kreću u školu – rekla nam je brižna učiteljica.

Dodala je kako su joj motivacija za ovakav odnos s učenicima ljudi koji su joj u životu pomogli pa se nada da će i ona biti iskrica u nečijem životu tako što će pomoći svojim učenicima malim djelima pažnje.

- Iznenadilo me koliko su roditelji pozitivno i glasno reagirali. Ovo nije prvi puta da ja to radim i nije mi nešto neobično, ali su mi se roditelji javljali i govorili kako sam unijela radost i veselje svojom čestitkom u njihove domove - nastavila je.

'Ja sam jedna od mnogo učitelja'

Kada se Osijekom proširila priča o njezinoj čestitki, na društvenim mrežama su joj se redom krenuli javljati i njezini bivši učenici čiji su ju komentari skoro rasplakali od sreće.

- Sjećam se kada mi je moja draga učiteljica Marija Popović rekla: "Molim te dijete, samo nemoj ići u prosvjetu“. Tada ju nisam poslušala i drago mi je što nisam - rekla je vesela učiteljica.

Mirna je i majka pet djevojaka, a kaže kako su njoj djeca zaštitni znak u životu. Njezine kćeri, sve do jedne, uspješne su poslovne žene, a nada se kako će takvi biti i svi njezini učenici koje smatra dijelom svoje velike obitelji.

- Ja sam samo jedna od puno učitelja i svi si međusobno pomažemo. Ne želim se izdvajati ovakvim gestama jer svi mi učitelji imamo iskru i dajemo sve od sebe za našu djecu - nastavila je učiteljica koja je radila i u kurikularnoj reformi u području građanskog odgoja i obrazovanja pa je morala godinu dana uzeti pauzu od predavanja. Roditelji nam govore kako je tada djeci jako nedostajala. Kako se i tada brinula za svoje učenike, slala im je malene darovei zvala ih kako bi vidjela jesu li svi dobro.

- Ja svu svoju djecu gledam ravnopravno sebi. Kada pričamo, ja kleknem kako bi bila njihove visine i ne želim da se oni osjećaju manje vrijedno ili ispod mene - opisala je Mirna jednim primjerom svoj odnos s učenicima.

Ona baš svako dijete gleda jednako...

Jedna od oduševljenih roditelja ove godine bila je i Mirna Marin (30), majka koja je svoju kćerku Miu (6) upisala ranije u školu samo kako bi joj učiteljica Mirna mogla biti razrednica. Znala je ona od prije koliko se Mirna dobro odnosi prema svojim učenicima jer je i njezinog sina Tonija (11) prošle godine kao razrednica ispratila u peti razred.

- Ovo nije prvi puta da je takvo što napravila, iako nas svaki puta jednako oduševi. Nema rođendana koji je ona zaboravila, ni blagdana za koji bi zaboravila poslati djetetu istu ovakvu čestitku. Ne mogu niti opisati koliko je to divna učiteljica, a nisu mi vjerovali niti roditelji s kojima sam pričala prije upisa u školu - rekla nam je Mirna.

Kada je dobila svoju čestitku, malena Mia je gotovo skakala od sreće, a ta ista čestitka kao da je izbrisala svu nervozu koju je imala prije prvog dana škole.

- Kad god neko dijete nije moglo nešto naučiti, ona je samo vikala 'Naučit će, naučit ćemo zajedno!'. Nema djeteta kojeg bi izdvajala ili favorizirala, nema toga kod nje. Bilo dijete koje ima sve petice, loše ponašanje ili ono s mentalnim poteškoćama, ona svu djecu gleda jednako. Ja se njoj jednostavno divim - dodala je mama Mirna.

Lektira u dekicama i na jastucima

Kaže kako je učiteljica uz svoju kćer za djecu snimala i pjesmice koje su u školi svi zajedno pjevali. Mirna vjeruje kako škola nije samo ustanova već mnogo više za samu djecu, a na samom početku njihovog obrazovanja želi im pokazati kako učenje ne mora biti dosadno. Tako je jednom, za vrijeme sata lektire, učenicima čitala priču Ele Peroci "Djeco, laku noć“. Nije htjela da joj djeca samo sjede u klupama i nezainteresirano slušaju riječi priče. Tada se dosjetila zanimljive ideje. Učenici su tu priču slušali dok su na podu ležali umotani u dekice s glavama na jastučićima i pravili se da spavaju. Kasnije su joj rekli da će svoj drugi razred osnovne škole najviše pamtiti upravo zbog tog zanimljivog čitanja lektire.

Zbog njezine brižnosti ne iznenađuje niti to što se na ovogodišnjim upisima u prve razrede gotovo pa otimalo za mjesto u Mirninom razredu.

- Moja je Mia tek iduće godine trebala krenuti u školu, no ja sam ju ove godine upisala samo zbog Mirne. Kada smo ju došli upisati, svi su roditelji tražili učiteljicu Mirnu, svi su svoju djecu htjeli upisati baš u njezin razred - nastavila je majka.

Skromna učiteljica kaže nam kako radi sve što i drugi, s učenicima izrađuje radove za panoe, igra se s njima i uči ih, no roditelji tvrde kako je ona za svoje učenike puno više od same profesorice. Kako zna biti stroga i autoritet, no nakon toga sve svoje učenike počastiti iznenađenjima poput sladoleda. Kako je ona svojim učenicima uistinu poput druge majke.

Bolesnom učeniku pošalje užinu

- Rekla sam joj da joj treba dići spomenik. Nikada nismo vidjeli učiteljicu poput nje. Ako je dijete bolesno, čak je znala poslati tom djetetu njegovu užinu da se ne osjeća izdvojeno. Nije ona samo ponos nas roditelja i naše djece već Grada Osijeka i cijele Hrvatske - nastavili su roditelji hvaliti svoju učiteljicu Mirnu.

Ne hvale ovu profesoricu samo roditelji njezinih sadašnjih učenika, već i sami bivši učenici kojima je ostavila brojne lijepe uspomene i naučila ih kako se kroz zabavu uistinu može i vrijedno učiti.

- Duša moje duše, životni uzor i druga mama! - glasila je tako samo jedna od objava na društvenim mrežama koju je napisala Mirnina bivša učenica Tea.