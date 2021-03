Kume, izgori ti kesa!, zafrkavala je obitelj Roberta Leticu dok su čekali ulazak u Crkvu Svetog Ivana Pavla II. na prvo vjenčanje od potresa u Petrinji.



Skupila se ondje u subotu oko 13 sati najuža obitelj mladenke Katarine Gluvić (21) i Marina Perkovića (22). Bili su nasmijani i poletni, unatoč katastrofi koja je samo prije dva mjeseca poharala ovaj kraj.



- Ma želim im da imaju puno djece, kao i ja - rekla je baka prije odlaska na vjenčanje. Na pitanje koliko je to, spremno je rekla - osam! Pomogao im je i lijep sunčani dan te su mogli u miru izreći zavjete. Inače, planove za veliko slavlje u siječnju pokvarila im je pandemija koronavirusa, no kako su nam rekli, ljubav je bila i ostala jača od svih nepogoda. Briga jedno za drugo samo ih je još više zbližila. Imali su sreće i u organizaciji jer je crkva u kojoj su se vjenčali montažni objekt. Iako izvana ne privlači poglede, iznutra im ništa nije nedostajalo. Imali su pjesme koje su željeli, a svećenik im je nakon svega zaželio puno sreće. Trebalo im je to, jer ih je, kao i njihove sugrađane, potres duboko uzdrmao.



Živimo kod njegovih gdje imamo svoj kat kuće. Tog 29. prosinca bila sam u sobi, a Marin je s ocem sanirao napukli dimnjak na krovu kuće. Kad je počelo tresti, primili su se za njega i samo su čekali da padnu. Ma 300 stvari prošlo mi je taj tren kroz glavu, ispričala je Katarina. Nasreću, uspjeli su sići bez ozljeda. Briga zbog katastrofe bila je veća time što je Katarina trudna. Iako je prošla veliki stres, ona i djevojčica koju nosi, su dobro.



- Tog dana uzeo sam ženu, stavio je u auto i odveo je 300 kilometara dalje na sigurno. Ostali smo dva tjedna, a potom se vratili. To je ipak Petrinja, tu smo se upoznali i tu smo odrasli - kaže Marin. Morali su čekati da se opet otvori matični ured kako bi mogli srediti dokumentaciju.



- Potres je srušio zidove, no bitno je ono što je u nama. Mi smo danas presretni - kaže Marin dok nesvjesno rukom dodiruje Katarinin trbuh. Plan za medeni mjesec nisu željeli otkrivati.



- Danas sam u petom mjesecu trudnoće. Dogovorili smo se da će se zvati Mia Vita - kaže Katarina i dodala kako će ostati živjeti u Petrinji. Neko vrijeme boravili su u Austriji, no vratili su se u zavičaj. Marin radi u građevini, a ona je trenutno nezaposlena. Uspjeli smo je uloviti dok se uređivala za svadbu u Salonu Naomi u centru Petrinje. Šminkala ju je vlasnica Elena Babić s kojom se i sprijateljila.



Nismo ju smjeli previše zapričavati kako Elena ne bi morala raditi dupli posao, a i da ne bi ‘zaradili ječmenac’. Nije puno komplicirala jer joj se prijateljičin rad svidio od otvorenja salona prije sedam mjeseci. Došla je ‘na nokte’, a na kraju joj je uredila i obrve i trepavice. Imala je toliko povjerenja u nju da je termin ugovorila pet dana prije vjenčanja i to bez probnog šminkanja. Društvo joj je radila i kuma Sara Lovreković (21). Zbog malog vjenčanja nije imala puno logističkih priprema, no pomogla joj je oko subotnje drame s prstenjem.



- Nisam znala gdje sam stavila naše burme. Prekopali smo sve, pomogla mi je kuma u potrazi i na kraju smo ih našli u ormariću na polici - uzbuđeno nam je ispričala Katarina.



Mladenci su nam povjerili kako se zapravo znaju od djetinjstva. Bili su prijatelji, a za ono nešto više, kaže Katarina, zaslužna je njena mama.



- Rekla mi je kako je Marin baš dobar dečko, ministrirao je i predložila mi da bi baš s njim mogla otići na kavu. Nakon toga smo se zbližili - prisjetila se Katarina i kroz smijeh dodala da je majka jako dobro procijenila. Za zaruke pak, kaže da je prozrela Marinov plan. Naime, želio ju je odvesti u restoran na večeru i pitati hoće li se udati za njega. Pronašla je prsten pa su se na kraju zaručili kod kuće. Veličinu je, kaže, odlično pogodio. Mladenci nisu organizirali tradicionalne momačke i djevojačke večeri. Nisu željeli riskirati ni s čime i dodaju da će nadoknaditi nekad kasnije. Prije velikog slavlja u budućnosti, Katarina i kuma će si priuštiti Wellness. Malenu će, dok će biti na tretmanu, pričuvati tata.



- Kuma Sara i ja upoznavale smo se mnogo puta. Bile smo u istom društvu izlazile na ista mjesta. Našla sam neke fotografije iz 2016. na kojima smo zajedno. Sad smo se jako zbližile - rekla je Katarina.



- Jednom kada se smiri sve imat ćemo veliku svadbu. U crkvi ćemo imati obnovu zavjeta i blagoslov kako bi to doživjeli svi oni koji nisu mogli sada biti s nama - kažu mladenci. Katarina će za tu priliku kupiti pravu vjenčanicu.