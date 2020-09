'Naše znanosti nemaju baš ništa zajedničkog, ali mi imamo - pa skupa smo išli u vrtić i u školu!'

Molekularni biolog Igor Štagljar i povjesničar umjetnosti Damir Demonja zajedno su odrasli na zagrebačkoj Knežiji, skupa išli u vrtić pa u školu, razdvojio ih je tek Igorov odlazak u inozemstvo. Pričaju nam o djetinjstvu

<p>Jedan je filozof, povjesničar umjetnosti, etnolog i antropolog, drugi pak molekularni biolog, “biomedicinar”, k tome i veliki zaljubljenik u sport, koji prvome nije uopće zanimljiv. Unatoč svim razlikama, <strong>Damir Demonja (54)</strong> i <strong>Igor Štagljar (54)</strong>, svaki u svojem resoru poznati i priznati znanstvenici, prijatelji su odmalena, dokad im sjećanje seže. Zajedno su išli u vrtić pa školu, razdvojila ih je tek znanstvena karijera, zbog koje je Igor 1989. godine otišao u Švicarsku pa Kanadu, u kojoj živi i danas. No kad god je u Zagrebu, druženje s Damirom je obavezno, dok se ostatak vremena dopisuju, redovito i čuju.</p><p>“Za život cijeli”, kaže grafit na koji smo, sasvim slučajno, naletjeli na Knežiji, kao da je čekao ovjekovječiti Igorovo i Damirovo prijateljstvo. U tom su zagrebačkom kvartu odrastali, išli u vrtić i školu, kasnije se Igor preselio u Novi Zagreb. Ali sve što pamte iz najranijeg djetinjstva dogodilo se ovdje, na Knežiji.</p><h2>Damir se sjeća vrtićkih predstava, a Igor popodnevnog spavanja koje nije volio</h2><p>- Sjećam se naših vrtićkih predstava za roditelje, bili smo kauboji - smije se Damir na najranije uspomene, a Igor dodaje kako dobro pamti jutene krevetiće na rasklapanje u vrtiću. Mrzio je, kaže, tamo spavati, ali kad bi zaspao, jedva bi ga probudili. Pokazuju nam slike iz prvog i drugog razreda “osnovne”. Damira je lako prepoznati, Igora puno teže pa nam pomaže.</p><p>- Ovaj dolje, s najvećim osmijehom. Mama mi je uvijek govorila da se moram na fotografijama smijati - kroz smijeh će i sad Štagljar, danas itekako aktualan u hrvatskim medijima. I dalje, kaže, ne voli puno spavati, nego je stalno u pokretu.</p><p>Razvija nove lijekove protiv tumora, posebno za karcinom pluća, ali sa svojim timom na Sveučilištu u Torontu trenutačno radi i na novom, super brzom serološkom testu na COVID-19. U samo 45 minuta test će pokazati je li netko prebolio koronu, odnosno ima li imunitet, a znanstvenoj ga zajednici Štagljar planira predstaviti do kraja godine. Demonja je pak znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, znanstveno se usavršavao na više sveučilišta u Europi, specijalnost su mu interdisciplinarne humanističke teme iz povijesti umjetnosti, etnologije i antropologije.</p><p>Znanstveno, dakle, ovaj dvojac s Knežije nema ništa zajedničkog, no privatno itekako. Zajedno su išli u park, igrali se “graničara” i lovice, zajedno lovili i cure.</p><h2>'Najviše se tulumarilo na Filozofskom, na koji su dolazile najbolje cure u gradu'</h2><p>- Njega su sve cure u razredu obožavale! - kaže Demonja, na što mu Štagljar kroz smijeh odgovara kako je samo ljubomoran. Upravo tako njih dvojica komuniciraju i na društvenim mrežama, gdje smo njihovo dugogodišnje prijateljstvo i otkrili. Dobro se sjećaju Knežije i Srednjaka iz tih vremena, s početka 70-ih, kad su krenuli u školu.</p><p>- Bilo je to prelijepo djetinjstvo, ljudi su se puno više poznavali i družili nego danas, kažu nam znanstvenici.</p><p>Igor je davno otišao u “bijeli svijet”, ali kad je doma, doma je, jer mu majka i dalje ovdje živi. Dobro se sjeća kako bi, nakon škole, prvo ručao, mama je radila u dvije smjene pa taman tad stizala prirediti ručak, a onda je s tatom odlazio na trening veslanja. Osim veslanjem, bavio se i rukometom, igrao je za mladu reprezentaciju Jugoslavije.</p><p>Krajem 80-ih odlazi u Švicarsku, na čuveni ETH u Zürichu, gdje je diplomirao i doktorirao molekularnu biologiju, dok od 2005. godine živi u Torontu u Kanadi. Demonja nije u sportu, ali jest u filmu - dugogodišnji je filmski specijalist za odabir i plasman filmova. Pitamo ih tko je više tulumario na “faksu” pa gotovo uglas odgovaraju kako je Damirov Filozofski ipak bio “meka” za tulume.</p><p>- On je tulumario više od mene, mi smo na medicini i molekularnoj biologiji slabo izlazili, pravi štreberi - priznaje Igor, a Damir dodaje kako su na tulume Filozofskog dolazile najbolje cure u gradu. Tad se još cijenio intelekt, smiju se. O ženama, kad se čuju, najviše pričaju i danas, priznaju nam iskreno. Nekako, ta je tema najzanimljivija, kažu. Ozbiljni su znanstvenici, ali prije svega ljudi od krvi i mesa, šali se ovaj zanimljiv dvojac.</p>