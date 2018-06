Nasilno odvođenje dječaka u Splitu: Tko je tu zakazao?

Dan nakon mučnih splitskih scena ovrhe nad dječakom Cesareom (9), koji je uz plač i otimanje, s ocem Alessanrom Avenatijem otišao put Italije, i dalje se raspravlja o ovom slučaju.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković nezadovoljan je provođenjem ovrhe i već je zatražio izvješća kako bi vidio je li bilo grešaka u postupanju.

- Jako me ljuti da na ovrsi nije bio sudac i čekam obrazloženje. Jer znalo se koliko je to osjetljiv predmet, da je to dijete od osam godina i da će puno ljudi biti tamo. Mislim da je to trebalo drugačije organizirati - rekao je Bošnjaković dodavši da će ispitati sve činjenice i potom odlučiti koje će korake poduzeti. Najavio je i određene izmjene u Pravilniku o postupanju u ovršnom postupku kad je riječ o djetetu.

- Odredit ćemo da u takvom postupku važniju ulogu imaju vještaci i da suci moraju biti na mjestu ovrhe. I, svakako treba izbjeći svaku vrstu prisile - kaže Bošnjaković.

Ne ulazeći u konkretan slučaj, sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda kaže da sudskim odlukama o vraćanju prema odluci pravomoćnog suda, dijete napokon može imati oba roditelja, što je za njega i najbolje.

- Kad se u razvodu braka odredi zajedničko roditeljstvo, jedan roditelj ne smije odvesti dijete od drugog roditelja. Sve članice EU, pa tako i mi, dužne su ispoštovati sudsku odluku druge države iz EU. Kad jedan od roditelja samovoljno, nakon pravomoćnosti odluke o razvodu i odluke kako će dijete živjeti odvede dijete, radi se o otmici djeteta i tad smo dužni postupati po Haškoj konvenvenciji i hitno dijete vratiti. Ujedno radi se o kaznenom djelu za koje taj roditelj odgovara. U velikom broju slučajeva roditelj koji uzme dijete, počinje dijete otuđivati od roditelja s kojim ne živi i tako kod djeteta stvara lošu sliku o roditelju s kojim ne živi. Kod ovršnog postupka Hrvatska više ne preispituje što bi bilo najbolje za dijete nego smo dužni vratiti ga čim se zatekne na našem teritoriju, a što je i prema odluci Europskog suda u Luksemburgu - kaže sutkinja. Na pitanje ostavljaju li ovrhe traga na dječju psihu i koliko duboke, odgovara:

- Ako se djetetu događa nešto loše od roditelja, psiholozi smatraju, da je kratkotrajna trauma bolja od dugotrajnog lošeg ponašanja jednog roditelja. Dijete se nakon par dana brzo oporavi, igra i vrati u normalan ritam, a zatim je potrebno vratiti drugog roditelja, jer nije u intersu djeteta da ima smo jednog roditelja, ako su oba roditelja s dobrim roditeljskim kompetencijama - kaže sutkinja. I pravobraniteljica za djecu smatra da manipulativni roditelji trebaju biti sankcionirani.