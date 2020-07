Našli ih bez očiju i jezika, krivce tražili i među izvanzemaljcima

<p>Nesreća koja se u veljači 1959. dogodila na prijevoju Djatlov potaknula je nagađanja i teorije zavjere o uzrocima tragedije, koje uključuju izvanzemaljce, obredno ubojstvo ili tajna testiranja raketa. </p><p>Sedam muškaraca i dvije žene umrli su pod nerazjašnjenim okolnostima u noći na 2. veljače. Studenti Politehničkog instituta iz Ekaterinburga bili su iskusni planinari, svi su imali 2. kategoriju penjača, a nakon ovog putovanja i savladane planine Otorten trebali su dobiti najvišu, 3. kategoriju.</p><p>Otorten na jeziku naroda Mansi koje na planini obitava znači 'ne idite tamo', no to nije uplašilo mlade planinare pod vodstvom Igora Djatlova. Kada su došli u maleno selo Vizhai na samom rubu divljine domaćini su im pričali priče i lovcima naroda Mansi koji su redovito nestajali na planinskom prijelazu kojeg su prozvali 'planinom smrti'.</p><p>Jedan planinar, Juri Judin, dobio je dizenteriju te je bio prisiljen ostati u selu, a posebno je znakovito da postoji legenda o devet lovaca koji su svoje živote izgubili na planini, no to nije demotiviralo planinare. Nakon nekoliko dana penjanja uhvatila ih je snježna oluja te su bili prisiljeni napraviti kamp i tamo se zadržati. Upravo zato nitko u njihovom sportskom klubu nije bio zabrinut što se nisu vratili u roku. No, kada su punih osam dana premašili termin Yudin se zabrinuo, kao i članovi obitelji planinara pa su organizirane potrage.</p><p>Kolege iz kluba nisu pronašli prijatelje pa su mobilizirani vojska i helikopteri. Kada je pronađen kamp postalo je jasno da je sablasno prazan, kao i da je netko nožem prerezao stražnji dio šatora kako bi mogli iz njega pobjeći. U šatoru su ostale zalihe hrane, skije i topla odjeća. </p><p>Slijedili su tragove u snijegu koje su napravili bosonogi planinari, trčeći u nepoznatom smjeru na temperaturi -22. Na rubu šume uskoro su pronađena dva muškarca u donjem rublju, smrznuta. Zapalili su malenu vatru no nije im pomoglo da se održe na životu. Još tri tijela, među njima i Djatlov, pronađena su na putu natrag prema šatorima. Mjeseci su prošli i proljeće je došlo kada su pronađena tijela ostalih četiri planinara.</p><p>Bili su toplo odjeveni u odjeću svojih prijatelja koji su pronađeni na rubu šume u donjem rublju. Čini se kako su bili izvan šatora kada su napadnuti, no zašto su nosili tuđu odjeću? Izvađene su im oči, iščupani jezici, razbijena rebra i nagnječen mozak iako vanjskih ozljeda nisu imali. Autopsija je pokazala da su izloženi nekom radioaktivnom materijalu, što vlasti nikada nisu htjele komentirati. </p><p>"Jaka sila koju planinari nisu uspjeli savladati" - piše u službenom dokumentu nakon zatvaranja istrage samo mjesec dana nakon pronalaska posljednja četiri tijela, i usprkos svim neodgovorenim pitanjima. Čitavo je područje bilo zatvoreno za javnost i planinarenje pune tri godine.</p><p>Glavni inspektor Lev Ivanov kasnije je rekao kako su planinu te godine nadlijetale sjajne sfere te da je on 'uvjeren kako je riječ o izvanzemaljcima'. Vlasti su nudile odgovore poput lavine snijega, napada medvjeda ili ubojstva od strane Mansi lovaca no tijekom godina događaji na planini fascinirali su brojne teoretičare zavjere.</p><p>Istraga je nakon više od šest desetljeća utvrdila da je za tajanstvenu pogibiju devetero ruskih planinara na sjevernom Uralu kriva <strong>lavina.</strong></p><p>Po ruskoj novinskoj agenciji RIA Novosti, Kurjakov je rekao da je najvjerojatnije objašnjenje lavina koja je krenula dok je skupina spavala na planinama oko 2000 kilometara istočno od Moskve.</p><p>Planinari su uspjeli napustiti svoje šatore i skloniti se ispod strmine kada se na njih sručila lavina. Više se ništa nije moglo vidjeti od snijega i naposljetku su se smrznuli, rekao je dodavši da je temperatura bila oko minus 40 stupnjeva Celzija.</p>