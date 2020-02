Našli još dvoje mrtvih: Jednog na ulici, a drugog u tramvaju

Policija je oko 7.05 sati u četvrtak dobila dojavu da su ljudi u Trepčanskoj ulici u Zagrebu pronašli tijelo muškarca. Zasad nema tragova koji bi upućivali na kazneno djelo, a uzrok smrti bit će poznat nakon očevida.

Drugi muškarac preminuo je ujutro u tramvaju broj 2. Njega je pronašao vozač ZET-a i oko 10.30 obavijestio policiju i Hitnu pomoć. Očevid je u tijeku, neslužbeno sumnjaju na prirodnu smrt.

- Tramvaj će nakon dovršetka očevida biti povučen u spremište - kazao je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Našli tijelo na autobusnoj stanici

Podsjetimo, ranije u četvrtak policija je dobila dojavu o pronalasku mrtvog čovjeka i u Sesvetama. Truplo je pronađeno na autobusnoj stanici na Zagrebačkoj cesti preko puta Raiffeisen banke.

Prema riječima čitatelja, na mjestu su bila dva policijska auta, a kasnije su pristigla i dva vozila Hitne pomoći.

- Išao sam na posao u 8.30 sati. Policija je dignula šator na stanici. Nitko nije znao o čemu se radi, ali ljudi su zabrinuto promatrali - ispričao nam je čitatelj.

Iz policije kažu kako nema tragova zločina. Očevid je u tijeku.

'Tri smrti jesu neobične'

- Ne vjerujem da je za te smrti krivo samo vrijeme. Nitko ne umire samo od toga. Treba pričekati što će očevid pokazati, no obično su tu kod ljudi prisutne neke druge dijagnoze. Svakako, tri smrt jesu neobične no to je zakon velikih brojeva - komentirao je današnje slučajeve ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Mario Zovak.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je bioprognozu.

- U prvom dijelu dana će prevladavati povoljne biometeorološke prilike. Kasnije će se pogoršati, pa je moguće smanjenje koncentracije i nesanica kod meteoropata, a veće tegobe kod kroničnih bolesnika - stoji na stranici.

Pojasnili su nam da je uzrok nagla promjena vremena.

- Kao da dolazi proljeće - kažu.