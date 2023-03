Našli mu DNK: Damir Škaro je tražio svoju tajnicu da ga ujutro zagrli i pitao je gleda li porniće

Bivši HDZ-ovac i osvajač olimpijske medalje u boksu Damir Škaro nepravomoćno je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici proglašen krivim za spolno uznemiravanje i silovanje bivše zaposlenice Autokluba Siget te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije i pol godine.

POGLEDAJTE VIDEO

Epilog je to sudskog postupka koji je započeo u rujnu 2020. i koji se odvijao iza zatvorenih vrata suda te tijekom kojega je Škaro od početka tvrdio da nije kriv. Budući da je javnost, zbog zaštite dostojanstva žrtve, bila isključena sa suđenja, nije poznato kojim se argumentima sudsko vijeće vodilo prilikom donošenja nepravomoćne presude. Škaro se na objavi nije pojavio, čime je, osim kamera brojnih medijskih kuća, izbjegao i susret s roditeljima žrtve, koji nisu mogli sakriti emocije prilikom slušanja presude.

Gnjusno zlostavljanje

Škaru je optužnica teretila da je tijekom mjeseca lipnja 2019. do 09. kolovoza 2019. kao predsjednik Autokluba "Siget" u Zagrebu svoju poslovnu tajnicu tražio da ga svako jutro po dolasku na posao u uredskim prostorijama zagrli i poljubi u obraz što je ona protivno svojoj volji i činila. Znao joj je govoriti da je noću sanja, pitao je gleda li porniće te ju je znao dodirivati po koljenima i stražnjici, a kad bi ona negodovala nazvao je hladnom i frigidnom. Sve je kulminiralo 10. kolovoza 2019. oko 13 sati kad joj je u svom uredu prišao s leđa, desnom rukom je primio oko struka i stisnuo k sebi, a lijevu ruku gurnuo u grudnjak. Uspjela se istrgnuti iz njegovog stiska, okrenuti se sučelice prema njemu i odgurnuti ga od sebe govoreći mu da prestane, no on je, u cilju da je spolno iskoristi, uhvatio ju za obje ruke i savinuo ih iza njenih leđa te ih čvrsto držao jednom svojom rukom na leđima. Drugu je ruku, unatoč njenim molbama da prestane i nastojanjima da se fizički odupre, gurnuo ispod njezine haljine u gaćice te uporabom sile protiv njezine volje počinio spolnu radnju izjednačenu sa spolnim odnošajem.

Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL

U kaznu će mu uračunati vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 4. rujna 2019. do 24. listopada 2019. Treba platiti i sudske troškove vještačenja u iznosu od 3124 eura te paušal u iznosu od 663 eura kao i nadoknaditi trošak odvjetnica žrtve. Njegovi branitelji Rafael Krešić i Željka Pokupec najavili su žalbu na presudu.

Na posljednjem ročištu, kako smo neslužbeno doznali, Škaro je iznio svoju obranu. Nije poznato kako se točno Škaro branio, no još na prvom ročištu kazao je da se ne smatra krivim. Inače, za kazneno djelo silovanja prijetila mu je kazna od jedne do pet godina zatvora, a za spolno uznemiravanje do dvije godine zatvora.

DNK žrtvine haljine

Osim iskaza žrtve, njezinih roditelja, liječnice, kojoj se žrtva povjerila, te još nekih zaposlenika AK Siget, tužiteljstvo je prikupilo i materijalne dokaze. Među njima je DNK vještačenje žrtvine haljine kojim je na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču pronađen njezin, ali i Škarin DNK. Njegov DNK nađen je i na donjem obrubu iste haljine. Žrtvi je zbog proživljenih trauma dijagnosticirana akutna posttraumatska reakcija na stres, a svoj iskaz dala je i na sudu videolinkom.

Škaru su uhitili 4. rujna 2019. godine na povratku iz BiH. U studenom 2019. Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Velikoj Gorici protiv njega je podiglo optužnicu. Suđenje mu je počelo 21. rujna 2020., a na ročišta je dolazio sa slobode jer je, nakon nešto više od mjesec i pol dana, pušten iz istražnog zatvora nakon što je dao ostavku na mjesto predsjednika AK Siget te su ispitani svi svjedoci.

Od početka suđenja u ovom predmetu održano je 15 ročišta, a osim biološkog vještačenja koje je naložilo odvjetništvo, kako smo neslužbeno doznali, na prijedlog obrane rađeno je i medicinsko vještačenje kako bi se utvrdila mobilnost njegove šake.

Najčitaniji članci