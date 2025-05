Našli rješenje za Političku školu kod Kumrovca? Žele otvoriti starački dom za 500 korisnika

Više od dva i pol desetljeća Politička škola Josip Broz Tito u Kumrovcu propada napuštena i zaboravljena. Njezina zgrada sagrađena je 1981. godine na Titov osobni poticaj. Smatrao je da bivšoj Jugoslaviji treba politička škola kao središnja obrazovna institucija za kadrove Saveza komunista Jugoslavije. Kroz nju je do početka 1990-ih prošlo više generacija mladih komunista, kasnije su u njoj boravile izbjeglice, a od 2003. je potpuno napuštena. Ima 150 soba na četiri etaže i privlači i posljednjih godina uglavnom privlači urbane avanturiste.

Bilo je više pokušaja da joj se nađe nova namjena i iskoristi njezin ogromni potencijal, između ostalog, trebala su je kupiti Kinezi, no svi dosadašnji projekti neslavno su propali. Nekad velebno zdanje ukupne je površine 26.285 četvornih metara, zvano i Hotel Zagorje, nalazi se u državnom vlasništvu, konkretno Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.

Načelnik Općine Kumrovec Robert Šplajt već godinama obilazi ministarstva tražeći rješenje. Predlagali su i da im se objekt bez ograničenja preda na korištenje, no država za to nije bila zainteresirana, a objekt je dalje propadao. Sad se čini da je Kumrovec sve bliže rješenju što s Političkom školom.

Naime, još načelnik Šplajt je još za Večernji list u rujnu 2024. govorio da razmišljaju o pretvaranju zgrade u Dom za starije i nemoćne.

Stanovnici Kumrovca o ideji beogradskog gradono?elnika da se posmrtni ostatci Tita presele u Kumrovec

- Iako zgrada izgleda devastirano, njena statika je izvanredna, čvrsta poput betona koji nikada neće propasti. Zamislite koliko bi ljudi ovdje moglo raditi, koliko bi ljudi moglo biti smješteno. Riječ je o ogromnom potencijalu i država bi se trebala uključiti - pričao je Šplajt.

Otad do svibnja ove godine Šplajt je, piše Zagorje-international, imao nekoliko plodonosnih sastanaka s predstavnicima dvaju ministarstava.

- Napokon smo na tragu mogućeg rješenja što s državnom imovinom koju imamo u Kumrovcu. Za Političku školu smo obavili ozbiljan razgovor u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike s ministrom Marinom Piletićem. Predstavili smo plan koji bi Politička škola postala dom za starije i nemoćne, što je on i prihvatio. Dao nam je podršku i kroz omotnice koje su ponuđene kroz EU fondove gdje se može doći do ozbiljnih sredstava za obnovu same zgrade - otkrio im je Šplajt.

Ispričao je da je ministar Piletić predložio rješenje u vidu javno – privatnog partnerstva gdje bi ušao u priču privatni investitor kojeg bi zatim Država pratila dajući svoju infrastrukturu. Dio prostora bi bio prenamijenjen u male apartmane koji bi se mogli dugoročno iznajmiti.

- Već imamo zainteresirane ljude koji žele doći ovdje provesti treću životnu dob pa čak iz susjednih zemalja poput Slovenije i Austrije, ali i Njemačke. U Političkoj školi bi imali kvalitetan smještaj s kompletnom medicinskom skrbi. Također, ovdje bi bio omogućen i dnevni boravak za one koji za korisnike koji bi dolazili na vježbe i kontrole - kazao je Šplajt te dodao kako je vremenski rok koji su si zadali za realizaciju projekta pet godina.

U lipnju ili srpnju, nastavio je, trebao bi biti raspisan javni međunarodni natječaj za prodaju objekta i zemljišta Spomen doma gdje bi se trebala raditi kompletna rekonstrukcija, a dom bi trebao postati hotel visoke kategorije.