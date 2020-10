'Našli smo se u teškoj situaciji'

Dali smo vrlo jasan i argumentiran prijedlog Vladi da smo mi spremni nositi dug od tri milijarde kuna dok se ne završi ta priča oko korone i nadamo se da će to biti do 30. lipnja, kaže šef Medike

<p>Dug je uvijek bio velik, to nije sporno. Međutim, on se kretao u relacijama s kojima su se dobavljači lijekova mogli nositit, dakle do tri milijarde kuna. On je sada pet milijardi kuna zbog toga što nije plaćeno 700 milijuna ljekarnama i 4,3 milijarde kuna je dug prema bolnicama. To je nešto što dobavljači lijekova jednostavno ne mogu nositi. Mi smo to zajedno prije nosili s ljekarnama, i uz ne baš jeftine kredite banaka. Danas smo se našli u takvoj situaciji u kakvoj jesmo, a dobavljači lijekova više ne žele isporučivati robu, bankari ne daju kredite i našli smo se u vrlo teškoj situaciji. Budimo jasni, prema bolničkom kanalu dug je 4,3 milijarde kuna, a dug ljekarnama je porastao za 700 milijuna kuna, rekao je u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3909464/jasminko-herceg-za-direkt-nasli-smo-se-u-vrlo-teskoj-situaciji-vrijeme-je-da-vlada-prihvati-sto-se-dogadja/">RTL Direktu</a> <strong>Jasminko Herceg</strong>, direktor Medike. </p><p>Kaže da nisu isporučili lijekove i potrošni materijal u 30 bolnica koje su u dugovanju više od godinu dana. </p><p>- Dali smo vrlo jasan i argumentiran prijedlog Vladi da smo mi spremni nositi dug od tri milijarde kuna dok se ne završi ta priča oko korone i nadamo se da će to biti do 30. lipnja sljedeće godine i da nakon toga ponovno sjednemo za stol - rekao je Herceg i dodao da je to vrijeme da Vlada prihvati što se događa jer će i sljedeće godine potrošnja rasti te da nije istina da dobavljači kreiraju cijene ili definiraju cijenu lijeka. </p><p>Komentirao je kako aktivnu komunikaciju imaju samo s ministrom Marićem te da će se ovaj dug osjetiti puno više u bolnicama. </p>