Capak: Vjerujem da neće doći do nestašice lijekova u Hrvatskoj

Nažalost zbog velikog broja zaraženih incidencija je jako skočila i imamo preko 200 zaraženih na 100.000 u 14 dana, što je loše. Još prošli tjedan smo relativno dobro stajali, rekao je epidemiolog

<p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, <strong>Krunoslav Capak</strong> komentirao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a566336/Capak-Nne-pripremamo-nove-mjerem-pratimo-sto-ce-se-dogadjati-s-ovima.html" target="_blank">N1 </a>trenutnu situaciju s korona virusom u Hrvatskoj nakon porasta broja novozaraženih.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trump Faucija nazvao idiotom</strong></p><p>- Nažalost zbog velikog broja zaraženih incidencija je jako skočila i imamo preko 200 zaraženih na 100.000 u 14 dana, što je loše. Još prošli tjedan smo relativno dobro stajali s nešto više od 100 zaraženih na 100.000, međutim, sad zbog ovih brojki preko 1000 i slično, sad nam je jako skočila incidencija - kazao je Capak i dodao da nema govora o eksponencijalnom rastu:</p><p>- Ne, nemamo eksponencijalni rast jer bi to značilo da je brojka eksponentno rasla od jučer do danas, a to nije, Imamo velike brojke, imamo veliki rast, ali nemamo eksponencijali rast.</p><p>Osvrnuo se na činjenicu da se govori o tome da će liječnici obiteljske medicine tražiti kontakte zaraženih, na što se Kohom žalio.</p><p>- Nije točno da je to došlo bez najave, jer sam ja postavio to pitanje već na sjednici Ekspertne skupine kriznog stožera koja je bila prije tri tjedna. Međutim, od tada je situacija eskalirala. Tada smo dobili negativan odgovor od strane Kohoma, ali situacija je eskalirala od tada. I nama se događa da u nekim županijama, gradovima, epidemiolozi ne mogu niti nazvati one koji su pozitivni, a kamoli njihove kontakte - kazao je i dodatno pojasnio:</p><p>- A sada ako pogledate kako to brojčano izgleda. Epidemiologa ima ukupno 103 tima u cijeloj RH i nose se sad s oko 1000 oboljelih i 5 do 10 puta više njihovih kontakata, dok liječnika obiteljske medicine ima oko 2.500 timova. I ako tu brojku raspodijelite na dnevni broj slučajeva to je svega nekoliko slučajeva po liječniku. Mi ne tražimo da oni preuzmu naš posao, nego ih molimo za pomoć, za one pacijente koji su njihovi, koji su njihovu osiguranici, što se tiče upisa u platformu, razgovora s njima i traženja kontakta. Naravno da mi epidemiolozi nastavljamo i dalje s kontaktom oboljelih i traženjem kontakata, ali i tražimo pomoć tamo gdje se radi o njihovim osiguranicima.</p><h2>'Ne pripremamo nove mjere nego apeliramo'</h2><p>- U ovom trenu ne pripremamo nikakve nove mjere, nego apeliramo, educiramo da se primijene one koje je donio Nacionalni stožer. Lokalni, županijski stožeri imaju opciju da primijene strože mjere. Mi ne pripremamo nove mjere pratimo što će se događati s ovima - rekao je epidemiolog.</p><p>Nije zadužen za lijekove, kaže, ali nema straha od nestašice cjepiva.</p><p>- Ja nisam zadužen za lijekove. Nemamo problema s nabavkom cjepiva jer imamo trogodišnje ugovore. Vjerujem da do nestašice lijekova neće doći - zaključio je.</p>