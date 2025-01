VREMEPLOV U 50 FOTKI Nasmiješeni Plenković, show dive Lisac i dosadna kiša: Scene s prve inauguracije Milanovića

Ako prije pet godina nisam išao na Markov trg, što bih sad tamo radio. Puno ljudi me zove i govori mi, pokazuje želju da to bude na javnom prostoru, ali odluku sam dobio prije pet godina i naprosto sam njome vezan. To je formalna građanska ceremonija u kojoj ne slavimo kralja, papu... , poručio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović i potvrdio kako će njegova inauguracija opet biti na Pantovčaku. Zakazani datum je 18. veljače. Na ovu ceremoniju neće stići premijer Andrej Plenković, ne ide ni Jandroković... A prošli put su stigli. I bili su dobro raspoloženi, nasmiješeni. Himnu je pjevala Josipa Lisac, Kolinda je imala pratnju s kišobranom... Kroz veliku galeriju prisjetite se kako je bilo na prvoj Milanovićevoj inauguraciji prije pet godina...