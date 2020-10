'Nastava uživo je nezamjenjiva, online bi izazvalo niz problema'

Ako sve zatvorite, što s malom djecom čiji roditelji rade i pitanje je bi li to imao adekvatni učinak, jer morate imati na umu da primjerice učenici srednjih škola, ako je i nastava online će se družiti, kaže Fuchs

<p>Ministar obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> za <strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3910106/ministar-fuchs-za-direkt/">RTL Direkt</a></strong> rekao je kako ne postoji plan da se sve škole u državi prebace na online nastavu. Također, rekao je i kako su danas razgovarali te zaključili da to nije opcija ni za Zagreb u kojem je velik rast broja zaraženih.</p><p>- Kod nas je alarm kontinuirano upaljen, stalno smo u kontaktu stožerima, pratimo sve i cijelu situaciju, ali ići na neke te varijante 500 pozitivnih pa zatvaramo to nema smisla - rekao je na pitanje postoji li situacija u kojoj bi se palio neki alarm.</p><p>Smatra da je pravilno držati pristup na lokalnoj razini.</p><p>- Nastava licem u lice je u principu nezamjenjiva i prelazak na online nastavu izazvao bi i psihološke, pedagoške, sociološke i gospodarske probleme. Ako sve zatvorite, što s malom djecom čiji roditelji rade i pitanje je bi li to imao adekvatni učinak, jer morate imati na umu da primjerice učenici srednjih škola, ako je i nastava online će se družiti - rekao je i dodao da je cilj da sva djeca idu u školu, a gdje su pozitivni slučajevi se ide u izolaciju.</p><p>Na pitanje oko suradnje s drugim zemljama, kaže da sada dosta zemalja prelazi na model koji su oni predložili.</p><p>- Ponosni smo što nas neki sada slijede. Napravili smo dobar pristup koji sada drži vodu - rekao je.</p>