Nastavak drame na Braču; Iz Svpetrvs hotela poručili: 'Vratili smo bespravno srušenu ogradu'

Djelatnici Svpetrvs hotela d.d. postavili su ogradu na ulaz u resort gdje su preko 30 godina stajala vrata i zid koji su po nalogu gradonačelnice, 26. travnja, bagerom bespravno srušili supetarski komunalci, poručuju iz te tvrtke.

- Od prosinca 2021. je odluka o nerazvrstanim cestama u Gradu Supetru ukinuta od strane Visokog upravnog suda. Nije bilo nikakvog pravnog osnova za rušenje zida koji tamo stoji puno prije nego je g. Duzich postao većinski vlasnik Svpetrvs hotela d.d. - poručio je u priopćenju odvjetnik društva Hrvoje Alajbeg.

Ne samo što su vratili stanje kakvo je bilo prisutno desetljećima nego su, kako tvrde, prije svega željeli zaštiti sigurnost gostiju resorta s obzirom na to da je gradonačelnica Marković za 9. svibnja najavila proglašenje niza nerazvrstanih cesta kroz samo naselje te planira omogućiti nekontrolirano prometovanje vozilima kroz resort što nije bio slučaj u niti jednom trenutku od kad je on napravljen, napisali su u prioćenju.

- Ovakva situacija u kojoj se krše zakoni, ruši naša imovina, zloupotrebljavaju ovlasti, ugrožava sigurnost gostiju i nanosi značajna šteta kako nama tako i čitavom supetarskom turizmu nas tjeraju na korištenje samopomoći. Iskreno se nadamo da će gradonačelnica u buduće djelovati isključivo pravnim putem te da neće ponavljati kaznena djela i koristiti silu - rekli su iz uprave tvrtke te apelirali na gradske vijećnike.

- Vi najbolje znate koliko je do sada ukupno proglašeno nerazvrstanih cesta na području grada Supetra, a zašto baš sada, gradonačelnica to radi s cestama unutar resorta. Upoznati ste s tijekom medijacije, upoznati ste s pravnom situacijom, znate da je to zemljište koje smo platili i koje je pod hipotekom te znate što za nas i naše poslovanje znači proglašavanje tog zemljišta nerazvrstanim cestama. Nadamo se da nećete dozvoliti da se nanosi daljnja šteta ne samo Svpetrvs hotelima, već svim Supetranima uništavajući pri tom turizam i uzrokujući posljedično značajnu štetu Gradu - zaključili su iz tvrtke.

Podsjetimo, drama na Supetru krenula je prije nešto više od dva tjedna kada su bageri srušili zid na ulazu u resort Svpetrvs hotela. Grad Supetar smatra da se radilo o nelegalnoj konstrukciji na nerazvrstanoj cesti.

Ponovno podizanje ograde komentirala je i gradonačelnica Ivana Marković.

- Okupacija gradske imovine i daljnje uzimanje javnog prostora građanima Supetra. Cesta Miljenka Smoje u javnoj upotrebi kat. čest. 2092/6, nerazvrstana cesta - javno dobro u općoj upotrebi u neotuđivom vlasništvu Grada Supetra. Danas na gradskom Vijeću donosimo Odluku o nerazvrstanim cestama s detaljnim popisom gradskih cesta upravo da spriječimo ovo - poručila je Marković, prenosi Dalmatinski portal.

