VIDEO Gradonačelnica Supetra objavila video: Likovi u crnom blokiraju ulaz u vatrogasni dom

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković na svojem je Facebooku profilu objavila video u kojem tvrdi da su muškarci u crnom pokušali nasilno ući u vatrogasni dom.

Poručila je da zbog tog događaja obustavlja pregovore s vladom i hotelima zbog rješavanja otvorenih pitanja, prenosi Dalmacija Danas.

- Danas su u prostorije vatrogasnog doma na Velom placu pokušale nasilno ući nepoznate osobe. Pokušale su skinuti ključeve i brave te ući u prostorije u kojima se nalazi i razna vatrogasna oprema i dokumenti društva. Osim toga utvrdili smo da je 10-tak nepoznatih osoba u crnoj odjeći viđeno na području našeg nogometnog igrališta. Pozvana je policija radi identifikacije osoba i njihovih namjera. U ime Grada Supetra, radi današnjeg barbarskog i nasilnog pokušaja provale u garažu DVD-a Supetar, od strane osoba angažiranih od hotelske kuće, u svojstvu gradonačelnice, obustavljam sve pregovore koje smo vodili sa Vladom RH i hotelima radi rješavanja otvorenih pitanja te ćemo nastaviti sa svim radnjama vezanim za utvrđivanje vlasništva Grada Supetra na javnom dobru, putevima i Velom placu, napisala je u svojoj objavi.

Uz objavu je podijelila i video na kojem se vidi nekoliko muškaraca u crnom kako blokiraju ulaz te drugom muškarcu govore da ne može ući jer je 'Ovo privatan posjed'.

U pozadini se čuje nečiji glas koji kaže kako 'on tu radi, a da sada ne smije proći'.

Kada je muškarac prišao ljudima koji su blokirali ulaz, moglo se vidjeti da mu na majici na engleskom piše 'vatrogasci'.

POGLEDAJTE VIDEO: Muškarci blokiraju ulaz u vatrogasni dom

Hotel koji gradonačelnica Marković spominje je hotel Waterman Svpetrvs Resort. Oni su za Dalmacija Danas ispričali svoju stranu priče te tvrde da im Grad nanosi financijsku štetu.

- Nerazumijevanje i dugogodišnja nemogućnost dogovora s Gradom po brojnim pitanjima uzrokuju nam štetu, no ako financijsku štetu za sad i možemo trpjeti, moramo voditi računa o našoj reputaciji na sve zahtjevnijem međunarodnom tržištu u protivnom će naše poslovanje dugoročno doći u pitanje. Kako je očito da ne postoji dobra volja od strane Grada da riješimo i ove redovne, minimalne probleme koji su nedvojbeno i javni interes, molimo Gradsko vijeće, da nam pomogne kako bismo zajedno osigurali da otpad iz hotela bude odlagan na primjerenom mjestu, a plaže budu uređene i čiste - poručili su iz hotela.

Uz to, tvrde da dulje vrijeme pregovaraju s Gradom Supetrom i KD-om Grad o lokaciji kontejnera za otpad za njihov.

- Problem s kontejnerima za otpad je taj što su kontejneri donedavno bili locirani na parkingu iza hotela Kaktus što je uzrokovalo brojne primjedbe od strane turoperatora i gostiju. Najveći problem te lokacije je buka u jutarnjim satima koja nastaje prilikom pražnjenja kontejnera te sami prolasci kamiona komunalnog društva kroz Resort koje želimo smanjiti kako bi našim gostima osigurali što ugodniji i sigurniji boravak u hotelskom naselju. Navedeno, naravno, izravno negativno utječe na ocjene koje dobivamo od naših gostiju i od touroperatora. Touroperatori očekuju da riješimo ovaj problem u najkraćem roku te kontejnere premjestimo na primjerenu lokaciju. U protivnom ćemo imati manji broj gostiju i niže prodajne cijene soba. Rješenje problema odnosno primjerenu lokaciju vidimo u rubnom dijelu našeg naselja koji ima pristup glavnoj cesti te smo nudili više opcija koje je Grad redom odbio - odgovorili su iz hotela.

Navodno su se obratili gradskoj upravi i komunalcu s molbom za uređenje plaža Banj i Tri mosta do 8. travnja, ali da od toga nije bilo ništa. Hotel tvrdi da Grad namjerno kasni s uređenjem plaža.

- Dobili smo povratnu informaciju da će se plaže pripremiti sukladno planu rada Grada Supetra, ali na naše brojne upite da nam se kaže kada će točno to biti, nismo uspjeli dobiti odgovor. Za vrijeme međunarodne kulinarske manifestacije Biser Mora, s kojom inače otvaramo sezonu već 12 godina, na plaži je nažalost bio parkiran bager, a samo žalo ostavljeno na hrpama, te se plažom posjetitelji nisu mogli niti prošetati. U hotelu je tada dnevno bilo preko 600 gostiju. U međuvremenu je prošao i Uskrs, sa cca 850 gostiju dnevno, a plaža, na veliko razočaranje nas i supetarskih gostiju, ni danas nije spremna za posjetitelje - naglasili su iz hotela.

U daljnjem odgovoru za Dalmaciju Danas, poručili su da ukoliko Grad nema dovoljno sredstava da razumiju te su voljni pomoći.

- Razumijemo da Grad možda trenutno nema dovoljno sredstava ili ima problema s radnom snagom te zbog toga kasni sa uređenjem plaža. Mi smo u svakom slučaju spremni pomoći u pripremi plaža Tri Mosta i Banj kako se ne bi dogodilo da i u nastavku sezone budu u ovakvom stanju. Isto smo radili i cijelu prošlu sezonu. O svom trošku smo svaki dan čistili plaže kroz popodnevne sate od 14-20, praznili kante i odvozili smeće 3-4 puta dnevno. Nedjeljama i blagdanima smo sami održavali plaže u blizini hotela i na takav način vjerujemo radili na korist svima koji od turizma i gostiju žive, ali i domaćem stanovništvu koje se na tim plažama kupa. Pored ovakvog stanja tužno je što se naše čišćenje i održavanje doživljava kao kršenje pravila i zakona, no ako Grad Supetar nije, iz bilo kojeg razloga, u mogućnosti pripremiti i održavati plaže Svpetrvs Hoteli će to sutra obaviti i za to smo spremni trpjeti i sankcije - stoji u odgovoru od hotela.

