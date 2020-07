Nastavak suđenja Vargi i Curiću: Trebali bi ispitati i Karamarka...

<p>Optuženi u aferi SMS <strong>Franjo Varga </strong>i <strong>Blaž Curić </strong>pred sutkinju osječkog Županijskog suda izlaze danas u 9 sati. Sudit će im sutkinja Vlasta Šimenić-Kovač. </p><p>Ovo je već treći zakazani datum za suđenje u ovoj aferi. Podsjetimo, 11. lipnja prošle godine trebalo se održati pripremno ročište, no Varginom odvjetniku Mariju Poljaku pozlilo je netom prije ročišta te je sve odgođeno. Drugi datum za početak suđenja bio je 26. ožujka, no zbog epidemije koron avirusa i ta rasprava je odgođena.</p><p>Bivšeg policijskog informatičara Franju Varga Uskok sumnjiči da je od sredine 2017. do rujna 2018. godine izradio lažne SMS-ove između bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i neimenovanog suca u postupku u kojemu se sudilo Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću i Milanu Pernaru, da bi se bez dokaza osudilo kasnije nepravomoćno osuđenog Zdravka Mamića.</p><p>Vargu se tereti i da je "u namjeri onemogućavanja i znatnog otežavanja dokazivanja" izrađivao lažnu prepisku i u postupku izručenja Ivice Todorića, bivšeg vlasnika Agrokora, iz Velike Britanije. Blaž Curić, vozač ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, tereti se za pomaganje Vargi.</p><p>Na ovom suđenju bit će kao svjedoci ispitani <strong>Ivica Todorić</strong> i bivši predsjednik HDZ-a <strong>Tomislav Karamarko</strong>. Iako je trebao biti ispitan i Zdravko Mamić, on je nakon nepravomoćne presude od šest i pol godina zatvora otišao u Bosnu i Hercegovinu te je nedostupan hrvatskom pravosuđu.</p><p>Obrana je “ispucala” sve adute, spisi su se vratili s Vrhovnog na osječki sud i zakazan je početak suđenja bivšem MUP-ovu informatičaru Franji Vargi i Blažu Curiću, kumu HDZ-ova Milijana Brkića, optuženima u glasovitoj “aferi SMS”. </p><p>Vargu se tereti da je od sredine 2017. do 20. rujna 2018. izrađivao lažnu prepisku “u namjeri onemogućavanja i znatnog otežavanja dokazivanja” na suđenju Zdravku Mamiću, kao i u postupku izručenja Ivice Todorića iz Velike Britanije.</p><p>Kreirao je, tako, neistinitu SMS prepisku kojom se htjelo javnost uvjeriti da je bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan pokušavao utjecati na osječke suce da osude Mamića.</p><p>Krivotvorio je, vjeruju tužitelji, i prepisku između premijera Andreja Plenkovića i bivše ministrice Martine Dalić te između Ivana Crnjca, Damira Kuštraka i Ante Ramljaka, bivšeg povjerenika Vlade RH u Agrokoru. Blaž Curić mu je, tereti ga se, nabavljao telefonske brojeve nužne za te “poslove” pa tako i premijerov i ministričin, donosi Večernji list.</p><p><br/> </p>