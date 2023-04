Nastavak suđenja Zavadlavu: Prijeti mu do 50 godina zatvora

Na Županijskom sudu u Splitu nastavlja se suđenje Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo u Splitu. Podsjetimo, Zavadlav je prvo dobio kaznu od 40 godina zatvora, ali je tu presudu Visoki kazneni sud ukinuo i vratio se na početak.

Prvo ročište održano je 17. ožujka, a ispitivali su vještake iz Vrapča o izvješću Zavadlavove sposobnosti za suđenje, a za svjedoke su pozvali i njegovog oca i brata koji su iskoristili zakonsko pravo i kao članovi obitelji odbili su svjedočiti.

Inače, Zavadlav je na jednom od prijašnjih ročišta pričao sutkinji na talijanskom jeziku, a nakon novog vještačenja s Vrapča tvrdio je da to nije istina.

Dokaže li se kako su ubijeni bili dileri koji su prodavali drugu njegovom bratu Stanislavu, dolazili kod njih kući i pokušavali utjerati dug, Filip Zavadlav u drugom bi postupku mogao dobiti i maksimalnu kaznu od 50 godina zatvora.

Na prošlom ročištu novi cirkus

Socijalni radnik koji je svjedočio rekao je tada kako je znao za kalašnjikov, ali ne i da je oružje njegovo. Na sudu je rekao kako mu je Zavadlav poručio da time samo želi impresionirati djevojku.

- Rekao sam mu da mu to ne treba, na što mi je on rekao da se ne brinem, da je to šala, da je samo htio impresionirati djevojku iz Beograda. Slike je vrtio na mobitelu, bila je i jedna na kojoj drži pištolj, mislim da je snimljena na brodu - rekao je socijalni radnik Lovrić, a Zavadlav ga je pitao misli li da je on bio u stanju učiniti tako nešto.

Podsjetimo, ​​Zavadlav je 11. siječnja 2020. sa 37 metaka iz automatske puške u splitskom Varošu ubio Bobana, Torlaka i Ožića Paića koji su se u vrijeme ubojstva nalazili na dvama motociklima.

Samo nekoliko sati nakon krvoprolić​a predao se policiji na očigled šokiranih građana.

