Nastavio letjeti: Avion brzinom od 250 km/h udario u zid luke

Zrakoplov aviokompanije Air India koji je polijetao iz južnog indijskog grada Trichyja zaletio se u petak ujutro u zid njihove zračne luke. U zrakoplovu je bilo 130 putnika i šest članova posade, no nitko nije ozlijeđen.

Boeing B737-800 trebao je sletjeti u Dubai u Saudijskoj Arabiji, ali je zbog incidenta preusmjeren u Mumbai, grad na zapadu Indije. Sletio je sigurno. Oba pilota koji imaju više od 6500 sati letenja su pod istragom.

Air India Trichy pics coming in. Severe Boeing 737 damage pic.twitter.com/SJVGLiEQvx

U priopćenju nacionalne indijske aviokompanije navodi se kako je avion možda "došao u dodir s perifernim zidom zračne luke". Dodali su kako je pilot zrakoplova pritom obavijestio centralu kako se zrakoplovni sustav nije oštetio.

The image of damaged #Airindia flight @aaiTRZairport to #Dubai . pic.twitter.com/KGO6xNEylr