Nastavlja se nestabilno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu. Od petka stiže velika promjena

Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni. Na Jadranu južni vjetar i jugo, poslijepodne prolazno sjeverozapadni, na sjeveru ujutro bura. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na obali i otocima između 19 i 24 °C. Najviša dnevna većinom od 24 do 30 °C, u gorju malo niža.

Za gotovo cijelu Hrvatsku izdan je žuti alarm, što znači da je vrijeme potencijalno opasno. To se uglavnom odnosi na grmljavinsko nevrijeme.

Foto: DHMZ

- Na kopnu će nestabilan biti i četvrtak, a lokalno izraženiji i obilniji pljuskovi vjerojatniji su na istoku Hrvatske. Zatim od petka sve sunčanije, još malo kiše može pasti uglavnom u gorju. Početkom vikenda ponovno u većini mjesta vruće. Vjetar uglavnom slab.

Na Jadranu malo vjetrovitije uz umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. U petak i subotu pretežno sunčano, ponegdje i vedro, no četvrtak još promjenljiv i nestabilan. Povremene kiše bit će osobito na jugu gdje su mogući i neverini. Temperatura u porastu - prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.