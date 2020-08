Ju\u010der su na sudu svjedo\u010dili roditelji ubijenih. Svjedo\u010dila je Marijana Kne\u017eevi\u0107, majka Marina Bobana, a zatim Vlado O\u017ei\u0107 Pai\u0107, otac Marina O\u017ei\u0107a Pai\u0107a. Bio im je to prvi put da su se suo\u010dili s Filipom Zavadlavom.

Drugi dan suđenja Zavadlavu: Šerić odustaje od par svjedoka

<p>Suđenje Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo nastavlja se danas u 9 sati na splitskom sudu, a Zavadlava će kao i jučer opet dovesti policijskim vozilom iz pritvora u Gospiću u Split.</p><p>Oko 8.30 na sud je došao Branko Šerić, branitelj Filipa Zavadlava.</p><p>Od nekih svjedoka Šerić će odustati, kako je rekao, i neće inzistirati na njihovom saslušanju, no to se ne odnosi na vještačenja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Drugi dan suđenja Zavadlavu</strong></p><p>Jučer su na sudu svjedočili roditelji ubijenih. Svjedočila je Marijana Knežević, majka Marina Bobana, a zatim Vlado Ožić Paić, otac Marina Ožića Paića. Bio im je to prvi put da su se suočili s Filipom Zavadlavom.</p><p>Danas se ispituju svjedoci, koji su se neposredno prije i nakon zločina zatekli u Velom Varošu, ali vidjet će tko će se sve od tridesetak pozvanih svjedoka odazvati, na što je jučer upozorila i sutkinja Višnja Strinić, koja je navela da je bilo neurednih dostava poziva, a neki se pozivi ni nisu mogli uručiti.</p><p>Jučer je nakon izlaska iz sudnice shrvani otac Marina Ožića Paića izrazi nezadovoljstvo što se morao suočiti sa Zavadlavom, a odvjetnik Branko Šerić, koji brani Zavadlava, pokušao mu je izraziti saučešće radi smrti sina, ali Vlado Ožić Paić ga ili nije čuo ili ga je namjerno izbjegao.</p>