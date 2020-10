Posebno je inzistirao kod svjedoka Marka A., koji je prvo kazao da mu Filip nikad nije spominjao oru\u017eje. A idu\u0107ih nekoliko minuta zamjenik \u017eupanijskog dr\u017eavnog odvjetnika ispitivao je svjedoka pa se ovaj \u201csjetio\u201d da su zapravo skupa i\u0161li pucati iz kala\u0161njikova?!

<p>Danas počinje drugo ročište ovog tjedna u slučaju Zavadlav. Danas je kao svjedok pozvana Filipova stanodavka koja je i ranije istupala u medijima. Pozvan je i socijalni radnik koji je nagovorio Filipa da se preda, ali i časna sestra koja se brinula o njemu godinama. </p><p>U srijedu je svjedočilo četvero ljudi, a otac Ante i brat Stanislav nisu htjeli svjedočiti.</p><p>Filipovi prijatelji redom su tvrdili kako je on odličan momak, koji je uvijek pomagao drugima, davao savjete, a zanimljivo je i to da ih je malo trebalo podsjetiti na relativno nedavnu prošlost. Vjerojatno nisu bili sigurni hoće li “naštetiti” Filipu, pa su uglavnom birali izjave “ne sjećam se”. No takvo nešto nije dopustio <strong>Žarko Štrbac</strong>, tužitelj koji vodi slučaj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uživo ispred zgrade suda </strong></p><p>Posebno je inzistirao kod svjedoka Marka A., koji je prvo kazao da mu Filip nikad nije spominjao oružje. A idućih nekoliko minuta zamjenik županijskog državnog odvjetnika ispitivao je svjedoka pa se ovaj “sjetio” da su zapravo skupa išli pucati iz kalašnjikova?!</p>