Nastavnici, imate pravo na uvećanu isplatu za subotu

Nastavnici sasvim sigurno prema Kolektivnom ugovoru imaju pravo na isplatu uvećanja za rad subotom, kazali su nam u Sindikatu hrvatskih učitelja (SHU).

Naime, sindikat Preporod najavio je kako će u ponedjeljak svojim članovima, nastavnicima i učiteljima u školama, poslati dopis s uputama i objašnjenjima zaposlenicima o zahtjevu za isplatu rada subotom.

- Radi se o uvećanju dnevne zarade za 25 posto u slučaju rada subotom. To je propisano Kolektivnim ugovorom i nema veze sa štrajkom. U mnogim školama subotama se odrađuju razne aktivnosti i dio nastave i to je pokriveno uvećanom satnicom. Želimo podsjetiti svoje članove da imaju pravo na to - potvrdio nam je Željko Stipić, predsjednik Preporoda.

Stipić naglašava kako taj iznos za jednu subotu po nastavniku iznosi oko 75 kuna neto, te da to neće biti velike cifre, s obzirom na to da će se odraditi dvije do tri subote. Dodaje i kako u osnovnim školama i neće biti toliko rada subotom, ali u srednjim školama sigurno hoće, zbog priprema za državnu maturu i opširnijeg gradiva.

Kako nam kažu u sindikatima, javljaju im se članovi s upitom o isplati nadoknade za rad subotom, jer je premijer Andrej Plenković pri potpisivanju sporazuma koji je okončao štrajk istaknuo kako je štrajk plaćen, no nadoknade neće. Na pitanje može li se uprava škole ili ministarstvo pozvati na to da se subotom odrađuju nadoknade zbog štrajka, te da zbog toga neće platiti uvećanu satnicu, Stipić odgovara:

- To nije pravno dokazivo. Rad subotom je formulacija koja ne definira što se taj dan radi.

- Sve nadoknade nastave odradit će se jer na njih učenici imaju pravo i tu nema spora. No plaćanje rada subotom nije ni bilo sporno, jer je on definiran kolektivnim ugovorom. Za rad subotom uvećanje je 25 posto i svaki nastavnik i učitelj može predati zahtjev ravnatelju svoje škole - pojasnila nam je i pravnica SHU Ana Tuškan.

Plaćanje subote i prekovremenog rada nije ista stavka i rad subotom ne spada u istu kategoriju kao nadoknada dana štrajka, kaže dalje Tuškan. Ona ističe i kako nije ni bilo upitno hoće se li se plaćati prekovremeni rad koji se odrađuje zbog štrajka.

- Od početka je bilo jasno da ćemo ono što štrajkamo odraditi, te isplatu prekovremenog rada zbog nadoknada naši članovi i ne traže. Ali imaju pravo na isplatu rada subotom - ističe Ana Tuškan.

- Zaposlenici moraju znati da je ovo njihovo zakonsko pravo. Ako ono ne bude ispunjeno, spremni smo krenuti i sa sudskim zahtjevima za odštetu, a to će onda državu koštati znatno više od tih 75 kuna. Slično se dogodilo i tijekom mandata ministra Jovanovića, mislim da to nikome ne treba - zaključuje Stipić.

Ministarstvo bi se o ovoj temi trebalo očitovati idući tjedan.