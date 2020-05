Nastavnici: Ministrica se upliće u naš rad i obezvređuje ga...

Pod utjecajem koronavirusa i potresa učenici od 1. do 4. razreda, bez obzira na ocjene, ne mogu pasti. Za sve od 5. do 8. razreda i u srednjoj školi, do četiri jedinice vam daju pravo da idete na dodatnu nastavu te umjesto dva imamo tri roka, rekla je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, a nastavnici su daleko od zadovoljnih.

Ne slažu se s ministricom po tko zna koji put u posljednjim mjesecima, a priopćenje Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama prenosimo u cijelosti:

- Danas je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak uputili učiteljima i nastavnicima još jednu lošu poruku i još jednom ih uvrijedila.

Uredba Vlade RH kojom se omogućuje učenicima da imaju pravo na još dvije zaključene negativne ocjene, a da ne budu upućeni na ponavljanje razreda, izravno je uplitanje u autoritet učitelja i nastavnika i pokušaj obezvređivanja njihova rada.

U ovim teškim vremenima učitelji i nastavnici ulagali su nevjerojatne napore kako bi održali što kvalitetniju nastavu, a jednako tako kako bi što kvalitetnije vrednovali rad učenika.

U ovim nenormalnim uvjetima svi učitelji i nastavnici svjesni su manjkavosti nastave na daljinu, kao i nemogućnosti objektivnog vrednovanja učenika i svi će voditi računa da učenici budu pravedno ocijenjeni i vrednovani. Upravo iz tih razloga mnogi učitelji i nastavnici ovoga puta će donekle ublažiti svoje kriterije.

Ministrica se sada postavlja kao zaštitnik loših učenika od „zlih“ učitelja i nastavnika, a zapravo šalje poruku kako se i bez učenja može uspješno završiti razred.

Ministrica je u vrijeme krize najprije uvrijedila učitelje razredne nastave, jer prema njenom mišljenju oni zapravo ne rade gotovo ništa, a prava se nastava odvija na trećem programu HRT-a. Učitelji razredne nastave prema njenom mišljenju trebali su samo davati zadaće vezane uz nastavu na trećem. Pozvala ih je tako 11. svibnja 2020. da održavaju nastavu u školama, a epidemiološki uvjeti su bili jedino za zbrinjavanje djece. Kada ih je trebala u školu pozvati sve, jer su uvjeti za održavanje nastave sigurni, tada to nije jasno učinila.

Sada vrijeđa sve učitelje i nastavnike, jer očito smatra da oni nemaju dovoljno znanja kao ni jasne kriterije za vrednovanje učenika.

Ovo podilaženje slabijim učenicima, neće pomoći ministrici da popravi mišljenje o njoj mnogih koji smatraju da je u vrijeme krize radila mnoge loše poteze.

Velika je šteta da će mnogo dobrih stvari koje je u mandatu učinila biti prekrivene njenim zadnjim postupcima i odlukama.

Učitelji i nastavnici, kao svi vrijedni učenici zaslužili su bolje.

Tema: Hrvatska