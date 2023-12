Nastavnici sve češće na meti učenika: 'Napadaju nas i đaci i roditelji, drhtimo od straha'

Profesor izlazi i to je to, to je sve što trebate znati. Pravno ne znamo koliko će mu točno vremena trebati, no u 13.30 sati predsjednica sudskog vijeća Lidija Viđak prihvatila je žalbu tako da će profesor danas, vjerujem, kući, rekao nam je odvjetnik Veljko Miljević o zagrebačkom profesoru (61), kojemu je zbog fizičkog obračuna sa srednjoškolcem u razredu bio određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

Podsjetimo, društvenim mrežama prije nekoliko dana proširila se snimka fizičkog obračuna učenika i nastavnika nastala prošlog tjedna. Na njoj se muškarac i mladić hrvaju. Sukus svega - učenik je zadobio lakše tjelesne ozljede, razmatra se izricanje disciplinskih mjera, a dugogodišnji profesor završio je u istražnom zatvoru, nakon čega je uvažena žalba na tu mjeru. Ovaj incident nije prvi ni jedini takav slučaj, to nije izolirani incident, nego, nažalost, postaje sve češća praksa, upozoravaju na to brojni nastavnici, ravnatelji i ostali pripadnici obrazovne struke.2

- S godinama je došlo do slabljenja autoriteta svih karika u lancu, i roditelja i nastavnika. Našim mladima su autoriteti nepoznati ljudi, influenceri, idoli koje ne poznaju u fizičkom svijetu. To je veliki problem, ali nije nerješiv. Roditelji, ali i općenito svi u obiteljima, kao i nastavnici i zaposleni u školama moraju raditi na tome da se taj autoritet ponovno uspostavi. Jako je važno kod učenika da se znaju pravila i granice te da se one prema svima jednako odnose, kao i da će svi oni koji prekrše ta pravila i granice snositi određene posljedice - objašnjava nam Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, a ujedno i ravnateljica Upravne škole Zagreb.

Problem je, dodaje, što pedagoške mjere učenicima ne znače puno.

'Trebao je prijaviti problem'

- Primjerice, smanjene ocjene vladanja nekad ne znače puno ni roditeljima. Generacije su nove, ponekad je jako teško raditi u školi i rješavati sve te situacije koje nastaju. Međutim, apsolutni je prioritet da nam škole budu sigurne za sve, dakle i za zaposlenike i za učenike te da imamo uvjete za rad - kaže Hitrec.

Dodaje kako se nastavnik, ako je postojao problem s učenicima, trebao obratiti stručnoj službi i ravnatelju.

- Oni onda trebaju razgovarati i s učenicima i s profesorom, pojačano ići na nastavne sate i kod njega i kod drugih. S druge strane, učenici trebaju imati radionice o komunikaciji primjerenoj rješavanju sukoba jer čini se da to nije počelo taj dan, nego postoji od prije. Ako se nastavnik nađe u situaciji da ne može uspostaviti pozitivnu disciplinu u razredu, to ne znači da je nesposoban za svoj posao. Adolescenti su ti koji ispituju granice, a ponekad idu do krajnjih granica - ističe Hitrec.

Nakon što je snimka okršaja profesora i učenika dospjela u medije, pojavile su se i pozadinske priče kako ovo nije prvi incident kod spomenutog profesora, odnosno da je isti s učenicima imao međusobne nesuglasice te da je prošlotjedni događaj samo kulminacija situacije koja se "kuhala" već neko vrijeme. Navodno je profesor već neko vrijeme "na piku" imao jednog učenika kojeg je zadirkivao zbog boje kose. Oni su njega, s druge strane, indirektno zadirkivali da je četnik i pijanac, a slična rasprava bila je kap koja je tog dana prelila čašu. Profesor je porekao da je tijekom nastave bio pod utjecajem alkohola, a svoju reakciju je, kao i ostatak struke, nazvao neprimjerenom.

- Trebao je jednostavno izaći iz razreda - smatra Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjim školama, pa dodaje: "Zapravo, i pokušao je izaći iz razreda, ali ta planirana provokacija učenika nije dalje ništa dozvolila. Na snimci se vidi da mu učenici priječe izlazak iz razreda. Strašno je to bilo za vidjeti, koliko je mučna reakcija učenika, toliko je teško gledati".

'Nastavnici glume heroje'

Kako nam priča dalje, realno stanje je da nastavnici, nažalost, pokušavaju izdržati situaciju kako bi dokazali da mogu raditi u bilo kakvim razredima.

- Ali nastavnici glume heroje. Nismo mi zaduženi da bismo rješavali sve probleme. Ako roditelji i sustav ne prepoznaju da se treba raditi prije ovakvih incidenata, a ne nakon njih, onda nam je uzalud sve - kaže Lovrić, koja je čak 27 godina provela kao nastavnica informatike u strukovnoj školi.

- Moramo prestati nositi obrazovni sustav na svojim leđima. Pozicija nastavnika bila je poljuljana nizom odluka nadležnog resora i to nije nastalo odjednom. Postupak urušavanja autoriteta traje godinama, od mogućnosti žalbe na ocjenu, nemogućnosti da se dijete koje ometa nastavu može iz iste isključiti, učenicima se mora obraćati biranim riječima... - kaže Lovrić pa objašnjava kako stvari treba nazvati pravim imenom.

- Djeca odrastaju, testiraju granice, ali sustav ne smije stati protiv nositelja obrazovnog sektora. Nijedan nastavnik neće reći da je ovo bila dobra reakcija, ali snimka nam je osvijestila ono o čemu nastavnici progovaraju, a to je da smo i mi žrtve. Moramo stati i početi raditi na edukaciji roditelja, nastavnika i učenika - zaključuje Lovrić.

Klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Gordana Buljan Flander kaže nam kako je u zadnje vrijeme uočila da sve više nastavnika prijavljuju da ih roditelji i djeca napadaju, što fizički, što emocionalno, prijete inspekcijama, novinarima...

- Definitivno se urušava autoritet, a nastavnici kažu da ne mogu ništa jer su izloženi prijetnjama. Nažalost, čini mi se da nastavnici odustaju od svoje odgojne uloge. Pritom nisu djeca odgovorna za urušavanje autoriteta, u cijelom sustavu je urušen autoritet, i struke i institucija. Veći autoritet od nastavnika imaju društvene mreže. Mislim da bi se svaka situacija bilo kojeg oblika nasilja trebala prijaviti isti čas, i isto tako reagirati isti čas - smatra Gordana Buljan Flander.

Objašnjava kako to znači da treba reagirati na svaku, pa i najmanju provokaciju, uključujući i međuvršnjačko nasilje.

- Bitno je pokazati da je svaki i najmanji oblik nasilja neprihvatljiv. Previše puštamo da nasilje eskalira. Autoritet je problem, ali još veći problem je što nastavnici iza sebe nemaju svoje nadležne institucije.