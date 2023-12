Odvjetnik Miljević potvrdio: 'Profesor izlazi van, večeras će spavati u svom krevetu'

Profesor izlazi van i to je to, to je sve što trebate znati. Pravno ne znamo koliko će mu točno vremena trebati, no u 13.30 sati predsjednica sudskog vijeća Lidija Viđak prihvatila je žalbu tako da će profesor danas, vjerujem, kući, rekao nam je odvjetnik Veljko Miljević o zagrebačkom profesoru kojem je zbog fizičkog obračuna sa srednjoškolcem u razredu bio određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

Profesor će sada na slobodu, kaže Miljević. Podsjetimo, nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka fizičkog obračuna nastavnika jedne zagrebačke srednje škole i učenika u razredu, pri čemu je jedan učenik zadobio lakše tjelesne ozlijede, u javnosti se podigla prašina. Struka je stala u obranu kolege iako kažu da je njegova reakcija neopravdana.

Profesoru je jučer izrečena mjera istražnog zatvora, no danas je uvažena žalba.

Uskoro više...