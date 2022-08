'Našu Petru usmrtio je pijani vozač. Svaki dan idem na njen grob i molim je da se vrati...'

Te srijede navečer sam je zadnji put vidjela. Spremala se otići kod dečka u Koprivnicu. Na izlasku smo se pogledale, a Petra je veselim glasom rekla: 'Majko, vidimo se uskoro'. Kroz glavu mi je tad, sjećam se, prošlo koliko je lijepa, ali nisam joj to stigla reći. Ta misao me često proganja ovih godinu dana. Zašto nisam izašla za njom i to joj rekla kad je toliko zračila, u suzama će Ljubica Horvat (66), Petrina mama. Od Petrine je smrti prošlo 15 mjeseci te je obitelj još potpuno shrvana od boli.