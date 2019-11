'Natezali smo se tih 14 sati jer premijer ne razumije baš sve...'

Čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić otkrio je detalje s maratonskih pregovora Vlade u sindikata održanih u posljednja dva dana, piše N1.

U emisiji 'Novi dan' pojasnio je da nije bilo prijelomnog trenutka u pregovorima.

- Nije bilo ključnog trenutka, bilo je 14-satnog natezanja. Dan prije 7 sati, sad ponovno 7 sati, nagovaranja, uvjeravanja, argumentiranja, objašnjavanja i to traje u nedogled. Težak je to proces - objasnio je Ribić.

Premijer Andrej Plenković tek se oko 19 sati pridružio pregovorima.

- Prije ulaska u zgradu Vlade, izjavio sam da bez njegove nazočnosti pregovori ne mogu rezultirati nikakvim zaključkom. Bio sam u pravu. Pojavio se i nakon toga je napokon došlo do nekakvog stava vlade po znamo gdje smo - dodao je.

Ribić je potvrdio da su sindikati prijetili obustavom pregovora ako se premijer ne pojavi na sastanku.

'Premijer neke stvari nije razumio, zato je razgovor trajao dugo'

- Jesmo, ja sam to otvoreno rekao i tražio. Čak sam se našalio pa sam rekao - ako neće doći, dajte ga uhitite i dovedite. Bio je u naglašeno dobrom, ležernom raspoloženju: Bio je vrlo pristojan, ušao je u razgovor. Razgovor je trajao dugo jer neke stvari on nije poznavao, nije razumio. Bio je zadovoljan kad mu je objašnjeno, to znači da mu savjetnici baš ne funkcioniraju najbolje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nije razumio niz vrlo važnih detalja koji možda sad nisu relevantni - o tome kad je bilo uvećanje koeficijenata, je li bilo povećanja plaća ranije, objasnio sam mu da njegove izjave o tome da je ovo najveće povećanje plaća jedne vlade u jednoj godini - upozorio sam ga na to da je 1997. bilo veće, 1998. bilo veće u jednoj godini, i 1999. bilo čak 23 posto. A on se hvali s 23 posto u 3 godine njegove Vlade.

'Koeficijent je bitniji'

Objasnili smo relacije među koeficijentima koje nije poznavao. Bilo je dosta informacija u koje on nije imao uvid. Meni je to normalno i očekivano jer se on bavi cijelom lepezom drugih briga i poslova - kazao je Ribić.

Dodao je kako je 'puno važnije imati koeficijent nego dodatak jer je koeficijent stabilniji.

- Međutim, s druge strane, ovo je 5 posto rasta plaća u jednoj godini - 3 posto sada, 1 posto u lipnju i jedan posto u prosincu, a uredba treba stupiti na snagu i primijeniti se nakon izbora 2021. godine", pojasnio je Ribić.

- O koeficijentima nema sporazuma, to je jednostrani akt vlade, sindikati će biti uključeni kao partneri, kao savjetodavno tijelo. To je konzultativni tip suradnje. Postoji pregovaranje i postoje konzultacije. Ne možemo po zakonu biti pregovarači. Vlada donosi uredbu. Ono što je premijer jučer izjavio, uredba će se donijeti u 2021. godini, dakle nakon izbora. Ako se donese 2021., onda je 1 posto 1. prosinca bezuvjetan - poručio je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ribić je otkrio kako im je potvrđeno da će svi dani u štrajku biti plaćeni te da članovi sindikata idu na referendum.

- Dilemu koeficijent ili dodatak ne mogu razriješiti čelnici sindikata. To bi bilo krajnje neodgovorno i sumnjivo. Moramo pitati ljude, red je da ljudi sami odluče o tome je li im koeficijent toliko važan ili su zadovoljni i s rastom plaća koji nije vezan uz koeficijent. Vlada ovime nije uklonila zaostajanje zbog kojih smo mi u štrajku, ali je dala rast plaća koji je blizak visini onoga što bismo dobili da se poveća koeficijent za 6,11 posto.

Nisu točne Vladine tvrdnje da se o koeficijentima nije do sada pregovaralo. Svojevremeno je postojao dodatak od 4, 8 i 10 posto koji dan danas postoji u državnim službama, za 20, 3 i 35 godina radnog staža. Taj dodatak se zvao uvećanje koeficijenta složenosti poslova za godine radnoga staža. To je bio sastavni dio paket ugovora, što znači da se o tome pregovaralo. Dakle, može se pregovarati, to nije pravno pitanje, već pitanje političke volje - zaključio je.

Tema: Hrvatska