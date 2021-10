Prošlo je dva tjedna otkako je umirovljeni liječnik Darko Richter odustao od mjesta ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak. Istovremeno su i članovi Upravnog Vijeća bolnice dali ostavke. Tog jutra, sada bivša predsjednika Upravnog vijeća Sanja Kolaček, nije nam dala naslutiti da će se ta priča tako rasplesti jer nam je u razgovoru pojašnjavala, možemo reći i branila, odabir kandidat s kojim je u kumskoj vezi. Tri sata kasnije dr. Richter se povukao.

Novog Upravnog vijeća, bez kojeg nema ni novog ravnatelja ili ravnateljice, također i dalje nema na vidiku. Njega imenuje gradonačelnik Tomislav Tomašević koji se bori sa Zagrebačkom holdingom, gospodarenjem otpadom, ovrhama, projektima koje najavljuje...uglavnom čini se da je na Srebrnjak nakratko zaboravio. Prema našim izvorima, ta konstatacija ne stoji. Oni nam neslužbeno govore kako je 'teško naći članove vijeća koji će biti takozvani poslušnici'. U takvu kvalifikaciju nitko ne želi vjerovati. No iz bolnice nam kažu kako natječaj nije poništen odustajanjem dr. Richtera.

Kako doznajemo, o tome nisu izvijestili ostalih petero kandidata koji vjerojatno niti ne znaju da i dalje konkuriraju za to mjesto. Iz Grada nam ne odgovaraju u kojoj je to fazi. Svaki dan bez novog ravnatelja i Upravnog Vijeća je gubitak za bolnicu i projekt od 60 milijuna eura oko kojeg se već dvije godine lome koplja. Dr. Boro Nogalo u toj priči izvukao je najdeblji kraj. Nakon njegove prijave, bolnica (nitko ni danas ne želi javno reći tko i zašto) pokreće reviziju njegove pravomoćno oslobađajuće presude pred Ustavnim sudom. U međuvremenu smo tražili programe svih kandidata no iz bolnice kažu da su ti podaci kvalificirani kao tajna.

- Napominjemo da je odabrani kandidat odustao od kandidature, no natječaj nije poništen te se smatra da nije završio – odgovara nam 14. listopada v.d. ravnateljica Duška Markov-Glavaš. Tražili smo i programe svih kandidata na uvid no pozivaju se na Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

- Dječja bolnica Srebrnjak jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupaka zapošljavanja te da će pristigle prijave adekvatno zaštititi od pristupa neovlaštenih osoba - navodi v.d. ravnateljica.

- Na sjednici Upravnog vijeća na kojoj su otvorene prestigle ponude svi sudionici su potpisali Izjave o povjerljivosti da će sve podatke informacije i dokumentaciju čuvati kao povjerljive i neće ih učiniti dostupnim trećim (neovlaštenim) osobama. Sukladno navedenom natječajna dokumentacija je klasificirana kao tajna te Vam nismo u mogućnosti dostaviti - navodi vd ravnateljica. Kolaček nam je pak prije smjene pojasnila da se na ovaj korak potpisivanja tajnosti dokumentacije odlučila jer je to preporuka pravobraniteljice za informiranje. I jeste preporuka, a ne obaveza. Inače, u tom dokumentu odnosno izjavi, koji su potpisivali tadašnji članovi Upravnog vijeća, je stajalo da po završetku natječaja samo predsjednica Vijeća, dakle tada profesorica Kolaček, može iznositi pojedine podatke po svojoj procjeni.

Zadnje dvije godine Dječja bolnica Srebrnjak postala je bolnica slučaj jer sve ono što je ova ustanova bila postigla od toga da nema listi čekanja za djecu i roditelje, otvaranje prve velike dnevne bolnice, prve jednodnevne kirurgije i prve bolnice koja je postala prijatelj djece pa se do velikih projekata, sve je palo u drugi plan zbog nečiji interesa. Podsjetimo, sve je počelo u prosincu 2019. nezakonitom smjenom ravnatelja dr. Bore Nogala koji je 23 godine vodio tu bolnicu i koji je sa svojim timom i napravio projekt vrijedan 60 milijuna eura. Zbog tog projekta je i nastala ova netrpeljivost oko Srebrnjaka. Tada na mjesto v.d. Ravnateljice sjeda Ivana Đerek Dubravčić, doktorica za koju struka kaže da nikada nije radila u kliničkoj praksi. U veljači 2020. na natječaju su htjeli postaviti kirurga Dragana Koroliju Marinića, no članovi Upravnog vijeća su podnosili ostavke pa taj izbor nije prošao.

Na trećem natječaju u srpnju 2020. pored dr. Nogala i dr. Mirjane Turkalj, ravnateljem je imenovan specijalizant Ivo Dumić Čule koji nakon uhićenja Ane Stavljenić-Rukavine daje neopozivu ostavku. Uhićenje je uslijedilo nakon sumnji za namještanje natječaja za ravnatelja...Dolaskom na vlast gradonačelnika Tomislava Tomaševića hvalilo se zbog brze reakcije jer je promptno imenovao novo Upravno vijeće bolnice. Činilo se da agoniji Srebrnjaka dolazi kraj. Uslijedila je i pravomoćna presuda po kojoj je dr. Boro Nogalo nezakonito smijenjen s mjesta ravnatelja. No time nije vraćen da odradi godinu pol dana na to mjestu s kojeg je naprasno smijenjen već je otvoren bio novi natječaj za ravnatelja.

I taj je završio fijaskom: ostavkama članova Upravnog vijeća nakon što su od šest kandidata izabrali umirovljenika koji je ujedno i u kumskoj vezi s tadašnjom predsjednicom Upravnog vijeća dr. Kolaček. Dr. Richter je pod pritiskom javnosti zbog svojih izjava na kraju sam odustao. Bolnica je i dalje bez Upravnog vijeća i ne zna se kada će se novo sastaviti, a uz dr. Nogala u igri za ravnatelja odnosno ravnateljicu bolnice su i dalje anesteziologinja Ada Barić Grgurević bivša je predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL), Saša Lamza ekonomist iz Osijeka, Mirjana Turkalj pedijatrica sa "Srebrnjaka" te Ivan Pavić pedijatar iz Dječje bolnice u Klaićevoj.