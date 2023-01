Natječu se u videoigricama i uče o opasnostima na internetu: Online nasilnika odmah prijavi!

Nedavno je osječka Udruga za promicanje i razvoj gaminga i e-sporta Today.AFK održala edukativno-zabavni školski turnir u video igrama, s naglaskom na odgovorno igranje. Zabavni program prošlo je više od 70 osječkih osnovnoškolaca, učenika 5 i 6 razreda koji su naučili sve što trebaju znati o sigurnosti na internetu, toksičnosti u gaming zajednicama, ali i pozitivnim utjecajima igranja video igara koje posljednjih godina doživljavaju veliku stigmatizaciju.

Naglasak na online prijateljstvima

- Udruga postoji godinu dana uz podršku osječkog Centra za nestalu i zlostavljanu djecu gdje sam radila kao volonter, a koji se već neko vrijeme bavi Internet edukacijama. Taj Centar također vodi i Hrvatski Centar za sigurniji Internet čije materijale koristimo i zajedno odrađujemo predavanja te boot i gaming kampove kojima privlačimo klince na učenje. Iako su naglasci edukacija na sigurnosti u igranju, razvijamo djeci i svijest o prednostima gaming industrije koja u svijetu donosi velike prihode, prvenstveno profesionalnim igračima među kojima je velik broj djece čak osnovnoškolske dobi. Na ovom smo turniru najveći naglasak stavili na online prijateljstva, na grooming, odnosno vrbovanje, tako što smo na njima prilagođen način objasnili da im nisu svi prijatelji koje upoznaju na internetu jer nemaju svi dobre namjere - kaže nam Matea Klarić, predsjednica Udruge Today.AFK kojoj u organizaciji turnira pomažu još četiri člana udruge.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Javlja se sve više škola

Poslan je upit svim školama na sudjelovanje. Edukacije su se održavale u sklopu nastave informatike nakon čega su djeca rješavala mali test kviz koji im je donosio bodove. Većina njih je pokazala zavidno znanje o sigurnosti. Oni koji su imali najbolje rezultate išli su u finale gdje ih je čekao teži kviz. Svi skupa su, na kraju, sudjelovali u velikom gaming turniru koji je trajao dva sata i gdje su imali priliku osvojiti igru Brawl Stars koju su i igrali.

- Svi su se sjajno zabavili, rekli su da im je bilo super i da žele opet doći. Dali smo im zadatak da svoje znanje koriste svakodnevno i da ga prenesu svojim vršnjacima. Sada već planiramo nove edukacije i turnire jer su nam se nakon toga javile i druge škole koje bi sudjelovale - kaže Matea dodajući kako će takvi turniri biti dva puta godišnje.

Foto: Privatni album

'Malu djecu ne izlažite digitalnim sadržajima'

Potencijalne opasnosti u gamingu su iste kao i u drugim vrstama korištenja interneta; sigurnost lozinke, korištenje i djeljenje osobnih podataka, zaključani profili, online prijateljstva preko discord mreže gdje djeca sklapaju prijateljstva s osobama koje ne poznaju.

- Igrice igraju sve manja djeca, a nisu sve igrice prikladne za djecu. Na to upozoravamo i djecu i odrasle koji to trebaju kontrolirati putem PEGI oznaka koje određuju preporučenu dob. Prema savjetima Centra za sigurniji internet djeca do 2 godine ne bi trebala biti izložena ikakvom sadržaju preko digitalnih uređaja, od 2 do 6 godina do sat vremena dnevno, od 6 do 9 sat i pol, sve uz nadzor roditelja, no događa se da upravo roditelji djecu prerano uče koristiti mobitele i tablete kako bi ih zabavili - ističe Matea.

U udruzi djecu poučavaju kako agresivnost koju mogu potaknuti igrice nikako nije prihvatljivo ponašanje.

- Ako dođe do online nasilja, potrebno je napraviti snimku zaslona kao dokaz, blokirati nasilnika, prijaviti Centru za sigurniji internet, imaju web stranicu s hot line i help line telefonima te anonimnu besplatnu savjetodavnu liniju 0800 606 606. Jako je važno da se roditelji iskreno zainteresiraju za ono što im djeca rade na internetu i da stvaraju odnos povjerenja s djetetom - naglašava Matea dodajući kako djeci ne treba zabranjivati korištenje digitalnih uređaja zbog medijske pismenosti, ali i razvijanja digitalnih vještina.

Najčitaniji članci