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PODRŽAO NAPAD

NATO: Američki napadi na Iran bili su apsolutno nužni

Piše HINA,
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NATO: Američki napadi na Iran bili su apsolutno nužni
Foto: Evan Vucci
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Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte podržao je noćašnje američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu, izvedene kao odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški tjesnac

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte podržao je noćašnje američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu, izvedene kao odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški tjesnac.

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- Mislim da je to bilo apsolutno nužno, jer postoji primirje, a Iran ga očito krši. Vidjeli smo što se jučer dogodilo s napadima na brodove - rekao je Rutte u srijedu u Ankari, na marginama summita Saveza.

- Potpuno je ključno da Sjedinjene Države odlučno odgovore - dodao je uoči konzultacija čelnika 32 članice NATO-a, među kojima je i američki predsjednik Donald Trump.

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U međuvremenu je Kuvajt bio izložen napadu, dok su se u Bahreinu u srijedu ujutro oglasile sirene za zračnu opasnost, nakon što su iranski mediji izvijestili da je iranska vojska najavila odgovor na američke napade.

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