Natrag u školu: Štrajk plaćen, ali nadoknada nastave - nije

Nakon 36 dana štrajka i 16 dana koliko učenici nisu bili na nastavi, u hrvatskim školama će rad biti nastavljen u utorak.

Štrajk su prosvjetni sindikati proglasili završenim prihvativši ponudu Vlade koja se sastoji od sljedećeg: Koeficijenti se za nastavnike, učitelje te zaposlenike računovodstva i tajništva s visokom stručnom spremom podižu za 6,11 posto u tri vala, od kojih se prvi od tri posto računa za plaću za prosinac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nenastavnom osoblju - kuharicama, spremačicama, domarima - neće se podizati koeficijenti, ali hoće dodaci za šest posto. Štrajk će biti plaćen, ali nadoknade nastave neće.

- Mi smo danas konačno definirali dobro kompromisno rješenje, kojim smo sa sindikatima iz sustava odgoja i obrazovanja postigli konačni cilj koji su tražili od početka, a to je nadoknada zaostajanja plaće u javnim službama za 6,11 posto. Time će dostići koeficijent od 1,406 za visoku stručnu spremu - rekao je nakon sastanka premijer Andrej Plenković ističući kako je apsolutno važno da se nastava i rad u školama vrate u normalu.

Da su i oni zadovoljni ovakvim dogovorom potvrdio je Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

- Riješili smo uredbu o koeficijentima, sporazum o dodacima na plaću za nenastavno osoblje, te će imati jednake dodatke kao nastavnici kroz koeficijente. Svi će jednako proći, a posebno smo uredili da najniže plaćena radna mjesta imaju jedan mali dodatni postotak.

Takvim rješenjem Uredbe sindikati Vladi jamče socijalni mir u trajanju ovih ugovora. Mogu reći u ime svih kolega i sindikata da je štrajk zaustavljen.

Uredbu o koeficijentima Vlada treba potvrditi na sjednici u četvrtak, o čemu će biti potpisan Sporazum sa sindikatima. Sindikati javnih službi trebaju potpisati još i Temeljni kolektivni ugovor kojim se svim zaposlenicima podiže osnovica za šest posto kroz iduću godinu.

Na pitanje nisu li se pozivali na dostojanstvo svog članstva te zašto ova ponuda nije dana članstvu na izjašnjavanje, Mihalinec je odgovorio:

“Mi smo postigli naš cilj, zacrtanu visinu koeficijenata, od 6,11 posto, a kompromis je u prihvaćanju tri koraka. Važno je da se ovo rješenje danas može postići samo na ovakav način. Nenastavno će osoblje dobiti iste iznose, ali ne kroz koeficijente, jer to povećanje veže povećanje koeficijenata za sve javne službe, što je komplicirano”, pojašnjavao je Mihalinec.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA JOŠ NEMA DOGOVOR ZA NADOKNADU

Na čelu komisije koja rješava termine održavanja državne mature je Marko Košiček, savjetnik ministrice Divjak.

- Još nemamo konkretnih termina za državnu maturu. Raspravljamo se i dogovaramo - kratko su nam rekli iz ministarstva. NCVVO predlaže da termin pisanja ispita iz Hrvatskog jezika bude u svibnju 2020. Time bi se oslobodio dan u kojem bi se umjesto pisanja eseja mogla održati dva ispita.

NISU SIGURNI KAKO ĆE ODRADITI PROPUŠTENE NASTAVNE SATE

Kad počinju odrade? Trebaju li djeca koja su dolazila na nastavu dolaziti na odrade? Sve su to pitanja na koja nema odgovora. Ravnatelji ne mogu nastavniku koji je odradio nastavne sate odrediti da ih ponovno mora odraditi. Ministarstvo obrazovanja i znanosti nije školama poslalo naputak s točnim uputama te će vjerojatno odrade prepustiti školama da same odrede na koji će ih način izvršiti.

RODITELJIMA SE NEĆE NAPLAĆIVATI PRODUŽENI BORAVAK I UŽINA

Naravno da se neće naplaćivati nešto što nije konzumirano, kaže Ivica Brkić, ravnatelj OŠ ‘Vladimira Nazor’, na pitanje hoće li se roditeljima naplatiti boravci u školama iako ih učenici nisu polazili. Istog mišljenja su i škole u Zadru, gdje je produženi boravak besplatan za učenike, Puli, Velikoj Gorici, Rijeci... Što se tiče prehrane, to se plaća po danu dolaska pojedinog djeteta.

Dogovoreni paket o dodacima za nenastavno osoblje odnosit će se na razdoblje do 2022. Dogovor sindikata i Vlade ima još nekoliko stavki koje su odmah izazvale brojne reakcije. Štrajk će svima biti plaćen, no nadoknade nastave - neće.

- Budući da smo mi prijatelji učitelja i profesora, štrajk će biti plaćen, no očekujemo potporu predstavnika sindikata da nadoknada neće biti dodatno plaćena. To je paket, dogovor, da nam sindikati pomognu da se sve vrati u normalu - kazao je Plenković, a Mihalinec se nadovezao:

- U takvoj situaciji u redu je da je štrajk plaćen, a moralna obveza onih koji su sudjelovali u štrajku da sve nadoknade - djeca ne smiju biti zakinuta, roditelji, ne brinite se, nastavnici će im dati sve.

Akcijski plan

Podsjetimo da je tijekom 26 dana cirkularnog i općeg štrajka izgubljeno 16 dana nastave, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja predložilo je školama da to odrade skraćivanjem praznika te produljenjem nastavne godine do 28. lipnja. No zasad u školama nitko ne zna kako će se odraditi zaostaci. S obzirom na to da se u nekim školama radilo normalno, u nekima djelomično, a u nekima je dio nastavnika radio, ali djeca većinom nisu dolazila na nastavu, ravnatelji nisu sigurni kako će organizirati nadoknade. Naime, iako ih je većina već složila rasporede i napravila plan, nije jasno hoće li nastavu morati odrađivati i oni nastavnici koji su radili tijekom štrajka. Mogućnost je i da nastavu organiziraju u drugoj smjeni te subotama.

Još jedan dio dogovora uključuje i brzo provođenje Akcijskog plana za borbu protiv nasilja u školama. Iako svih ovih dana o tome planu nije bilo spomena, premijer Plenković jučer ga je istaknuo kao vrlo važan dio dogovora, a Mihalinec je zaključio kako će čak prekinuti i socijalni mir ako se Akcijski plan ne bude brže ostvarivao.

Za taj Akcijski plan zaduženo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, o čijoj ministrici Blaženki Divjak premijer nije htio ni zucnuti. Doslovce je ignorirao pitanje o njezinoj ministarskoj sudbini.

U rujnu nije bilo novca

Detaljno je ipak pojasnio kako do dogovora nije moglo doći već u rujnu jer u proračunu nije bilo novca da se koeficijenti povise odmah, kako su sindikati tad tražili.

- Dogovorom smo mogli doći do toga da se sredstva osiguraju u proračunu za iduću godinu. Sad smo postigli dogovor da to bude kroz tri proračunska okvira, 2019., 2020. i 2021. Ovaj kompromis je održiv, a bez odustanka od smanjenja PDV-a za jedan postotni poen te još nekih odluka ne bismo mogli povećavati plaće - komentirao je.

Na pitanje smatra li ovo svojim porazom Plenković je kazao kako postoje “dva žanra Vlada, one koje smanjuju plaće te one koje ih povećavaju”.

- Mi smo vlada koja povećava plaće, svima, privatnom sektoru, državnom, javnom, a sad će se povećati plaće u sustavu obrazovanja za 23,1 posto, to ne treba biti predmet kritike nego predmet racionalnog prosuđivanja je li ova vlada napravila iskorake po pitanju obrazovanja.

Vrlo brzo iz nastavničke grupe “Nastavnici organizirano” stigla je i reakcija na dogovor:

- Smatramo da je ovo izdaja sindikata prema svojim članovima, posebice prema tehničkom osoblju, i ne razumijemo čemu je služio igrokaz prošli ponedjeljak na trgu koji je okupio 40.000 ljudi.