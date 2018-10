Navali narode: Ovaj tjedan na Plitvice možete za samo 50 kn! Od 5. do 14. listopada cijene ulaznica su i do 75 posto niže. Odrasli plaćaju 50 kn (nakon 14. listopada 150 kn), studenti 30 kuna (inače 100 kn), djeca od 7 do 18 godina plaćaju 20 kn, a za mlađe je besplatno