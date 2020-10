Navaljni smatra da je otrovan zbog izbora iduće godine

Kritičar Kremlja izrazio je uvjerenje u prvom intervjuu otkako je izašao iz berlinske bolnice, da su ga ruske obavještajne službe otrovale novičokom jer ga Moskva smatra prijetnjom uoči parlamentarnih izbora iduće godine

<p>"Shvatili su da imaju velikih, velikih problema koji im prijete uoči izbora za Dumu", rekao je <strong>Aleksej Navaljn</strong>i u razgovoru s ruskim blogerom na You Tubeu.</p><p>Navaljni, jedan od najistaknutijih kritičara ruskog predsjednika <strong>Vladimira Putina</strong>, izašao je iz kome početkom rujna nakon što mu je 20. kolovoza pozlilo na letu između dva ruska grada.</p><p>Njemački liječnici tvrde da je otrovan nervnim otrovom novičokom. Njemačka, Francuska i druge zapadne države od Kremlja su zatražile pojašnjenje Navaljnijeve bolesti.</p><p>Kremlj odbacuje da Putin ili ruske vlasti stoje iza Navaljnijevog trovanja. Oporbeni čelnik kaže da ne zna kako je novičok završio u njegovu tijelu, no da je možda nešto dotaknuo.</p><p>Rekao je i da će njegov oporavak trajati još dva mjeseca. U jednom trenutku razgovora ispružio je ruku da pokaže kako drhti.</p><p>Dodao je da još prima terapiju, da mu se zdravlje znatno popravilo i da su liječnici iznenađeni brzinom njegovog oporavka. </p><p>Ruski parlamentarni izbori održat će se u rujnu 2021., no neki mediji pišu kako bi mogli biti odgođeni za proljeće 2022.</p>