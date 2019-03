'Navodi da sam nešto zatajila su laž, tražim pravnu zaštitu'

Navodi da sam nešto zatajila su čista izmišljotina, odnosno laž. To je čisti fake news, ustvrdila predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš na napise da je u imovinskoj kartici prešutjela novac od predavanja i ispita u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Mrak Taritaš navela je kako je u kartici 2012. to sve navedeno i tu je karticu pokazala.

- Ako treba zataškati slučaj ministrice Žalac, ako ste najpopularnija oporbena političarka, onda to ne čudi me da je to sada objavljeno. Mene ovo niti u jednom trenutku neće omesti da još jače i žešće govorim o tome kako ova trgovačko-ucjenjivačka Vlada vode ovu zemlju u propast. HDZ, HNS i Milan Bandić. Nakon sedam godina što sam dužnosnica po prvi puta sam se susrela s činjenicom da ću potražiti pravnu zaštitu - poručila je.

Navela je kako će se o svemu savjetovati s odvjetnicima.

- Sad je stvarno dosta! - poručila je Mrak Taritaš.

Mrak Taritaš kaže da prijavu povjerenstva nije vidjela, a kad je dobije o njoj će se očitovati, dodala je. U imovinskoj kartici prijavljen iznos od 27.000 kuna, a 2013. kad je postala ministrica napisala je da nema promjena.

- Zanimljivo je kaže da su se koristiti podaci i prije nego je postala ministrica, samo kako bi iznos bio veći - rekla je Mrak Taritaš.

Kaže da u tom slučaju nema sukoba interesa jer je riječ o edukaciji.