Nazvao ga zločincem: Bunjac mora Glavašu platiti 10.000 kn

Za Glavaša ti navodi imaju evidentnu namjeru obmanjivanja, vrijeđanja i neistinite kvalifikacije kod prosječnog čovjeka, koje dovode do zaključka da je on osoba koja je počinila ratni zločin

<p>Zbog rečenice koju je izrekao u listopadu 2018. na 9. sjednici Hrvatskog sabora bivši saborski zastupnik <strong>Branimir Bunjac</strong> mora platiti donedavnom zastupniku <strong>Branimiru Glavašu</strong> 10 tisuća kuna s kamatama, piše u četvrtak Jutarnji list.</p><p>Nepravomoćna je to presuda Općinskog suda u Osijeku, koja je uslijedila jer je Bunjac ustvrdio: "... saveznik mu je Branimir Glavaš, osuđeni ratni zločinac koji je putem Drage Tadića pokušao podmititi čak i suce Vrhovnog suda. Kad je trebao biti priveden pravdi, pobjegao je u BiH, svojedobno isto kao i sam njegov mentor".</p><p>Za Glavaša ti navodi imaju evidentnu namjeru obmanjivanja, vrijeđanja i neistinite kvalifikacije kod prosječnog čovjeka, koje dovode do zaključka da je on osoba koja je počinila ratni zločin, a mjerodavna potvrda takve kvalifikacije je jedino pravomoćna presuda koja ne postoji, navodi dnevnik.</p><p>Bunjac je, pak, ustvrdio da je u tom slučaju bilo izraženo mišljenje vezano uz tematiku koja je bila od javnog interesa te da ga je spomenuo u svrhu navođenja primjera kako predsjednik Vlade ne da da se raščišćavaju kriminal i korupcija nego suprotno, okružuje se osobama sumnjive kriminalne prošlosti.</p><p>"S Glavašem nisam imao nikakav sukob. U biti ga ni ne poznajem. Sve ono što sam izrekao u Saboru bilo je u kontekstu da postoji problem saborskih zastupnika koji su dio vladajuće koalicije sa zakonom. I tu sam osim Glavaša spomenuo još i Bandića, Sauchu, Vrdoljaka i nitko me nije tužio niti je imao potrebu jer sve su to kolege iz Sabora koji mogu tražiti riječ i demantirati me", kazao je Bunjac, donosi Jutarnji list.</p>