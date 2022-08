Nazvao je Orbana "klaunom". Onda s njim prijateljski večerao

Prije tri godine, u kampanji za predsjednika Republike, Zoran Milanović poručio je da "Hrvatska mora birati društvo".

"To se vrednuje po tome kakvo društvo biraju njezini čelnici koji su demokratski izabrani", naglasio je Milanović, otvoreno ciljajući prema Kolindi Grabar Kitarović. "Ako oni imaju potrebu stalno se slikati i družiti s propalicama ili ljudima koji imaju problema sa zakonom, onda to nije dobro i od mene to nećete vidjeti".

Ali smo zato od Milanovića vidjeli nešto drugo.

Vidjeli smo da je privatno i prijateljski večerao s osobom koju je nedavno i sam javno proglasio "klaunom", mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Večera s "Goebbelsom"

Zajednička fotografija Milanovića i Orbana na Paklinskim otocima blizu Hvara objavljena je na društvenim mrežama prije nekoliko dana, točno mjesec dana nakon što je Viktor Orban izazvao skandal i zgražanje svojom izjavom o "miješanju rasa" u Europi, zbog koje ga je čak i najbliža savjetnica napustila s optužbom da je to bio "govor dostojan Goebbelsa".

Nekad je, dakle, Milanović birao društvo, ali tome je sada očito došao kraj. Ili je možda Viktor Orban bio odabrano društvo?

Radi se o mađarskom autokratu, demagogu i populistu, promotoru iliberalne demokracije, borcu protiv migranata, liberala, gejeva, slobodnih medija, Europske unije i Ukrajine, te prijatelju Donalda Trumpa, Vladimira Putina i drugih svjetskih diktatora. I naravno, radi se o političkom provokatoru koji podgrijavanjem uspomena na Veliku Mađarsku svojata i hrvatski teritorij i hrvatsko more.

Zašto se onda Milanović druži s takvim političarom? Što bi, pobogu, jedan predsjednik države izabran od strane liberalne ljevice, radio na prijateljskoj večeri s protivnikom svega što ta liberalna ljevica zastupa? S novoproglašenim "nacistom"?

"On je za mene jedan klaun"

Dapače, Milanović se prošle zime uvrijedio kad su ga nevladine udruge usporedile s Viktorom Orbanom. "Ti ljudi su poremećeni, neki su i zločesti. Usporedili su me s Orbanom, on je za mene jedan klaun".

Ne samo da je to bio dosta uvredljiv komentar, on je bio još i prilično benigan opis osobe koja je politički veoma opasna, za Mađarsku, za regiju, za cijelu Europsku uniju.

Znači, ako se Hrvatska "vrednuje po tome kakvo društvo biraju njezini čelnici koji su demokratski izabrani", onda je Milanovićevo druženje s Orbanom prilično znakovito. Jer, njih na koncu puno toga spaja, možda čak i više nego što ih razdvaja.

Milanović je također bio kritičar Ukrajine i pokazivao je veliko razumijevanje za Vladimira Putina i njegovu agresiju. Milanović je veliki kritičar Europske unije, Europske komisije, briselskih birokrata, koji zadnjih mjeseci širi tezu o tome da su "EU fondovi zapravo jedini smisao našeg boravka u Europskoj uniji".

Baš kao što je i Orban isisavao EU fondove izgrađujući anti-EU politiku.

Branio Orbana

Štoviše, Zoran Milanović jednom je prilikom javno branio "klauna" Orbana, onoga koji mu je svojedobno pred nosom podigao žilet-žicu na granici, kad je ovaj ponovno spomenuo mađarsko more. "Njegove sitne opsesije obalom i Velikom Mađarskom su dio njegova repertoara, on nije opasnost za Hrvatsku", kazao je Milanović.

Znači, Orbana se može tolerirati jer je njegova iliberalna, šovinistička, rasistička, nedemokratska, proruska, desničarsko populistička, nacionalistička politika "dio njegova repertoara". Valjda "klaunskog".

Tako su prije stotinu godina govorili i za neke druge europske diktatore.

Odabrao svoje društvo

Znači, umjesto da Milanović pobjegne što dalje od Viktora Orbana, parije Europske unije i protivnika svega što ona zastupa, on je sjeo s njim na prijateljsku večeru. Pokazujući time da je on odabrao svoje društvo. I da je time Hrvatsku smjestio u to društvo.

Nekad je prigovarao HDZ-u da se intimizira s Orbanom, a sada je odlučio preuzeti inicijativu, pokazati Andreju Plenkoviću i Gordanu Grliću Radmanu da je Orban njegov najbolji prijatelj.

Je li to konačna potvrda Milanovićeve političke preobrazbe? Hoće li njegovi sljedbenici i štovatelji shvatiti da njihov predsjednik upada u krivo društvo? Gurajući time i Hrvatsku u neprihvatljiv politički krug.

Vjerojatno neće, jer Milanovićeva sljedba ima razumijevanja za sve njegove preobrazbe, verbalne ispade i političke vratolomije. Premda to isto razumijevanje sigurno ne bi iskazala prema njegovoj prethodnici.

Putinovi pioniri

Milanović je obećao da se "neće slikati s propalicama i ljudima koji imaju problema sa zakonom". Pa se slikao s opasnim demagogom, rasistom, protivnikom "miješane rase", neprijateljem homoseksualaca, progoniteljem slobodnim medija i novinara, Trumpovim uzorom i Putinovim pionirom.

Što je politički mnogo štetnije.

Korisnije bi bilo da je "Klauna" Orbana naprosto ostavio HDZ-u.

Najčitaniji članci