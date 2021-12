Serija pod nazivom NDH emitirala se svakog ponedjeljka na HRT-u, a sinoć je emitirana posljednja epizoda Epilog. Ona govori o NDH, Bleiburgu i Pavelićevom bijegu.

- NDH je prva nacionalna država Hrvata. Kada bih ju jednom riječju išao opisati, i NDH i sve oko nje rekao bih sramota - rekao je povjesničar Višeslav Aralica, jedan od sugovornika u seriji.

- Nije baš sve sramota. Moram objasniti. Osveta je glavni razlog. NDH je bila nerazmjer osvetničkog čina. Evo primjera. Ante Vrban je sudjelovao u ubojstvu 600-tinjak Židova i ugušio je 63 djece. Neki se ne slažu sa brojkom 63, već tvrde da je to više stotina srpske djece s Kozare. Navodno je bio maltretiran od strane žandara nekoliko noći zaredom te je to razlog zašto je to učinio - dodao je.

- Može se reći da su Hrvati imali razloga za osvetu Srbima. Primjerice, zbog ubojstva Stjepana Radića, zbog ubojstva poslanika u beogradskoj Skupštini, zbog toga što su govorili da su Hrvatsku dobili oni slabiji, zbog svih ostalih ubojstava, maltretiranja, tuče, zatvaranja.. Ako su mislili da se treba osvetiti, onda u redu. Ali osveta bi trebala uslijediti odmah nakon učinjenog čina. Hrvati nisu pokazali da su osobito voljni za stvaranje svoje države. Čekali su da dođu Nijemci a do tada su čekali i bili dobri građani te države, slali svoja poslanstva Karađorđevićima na dvor i ostalo - dalje navodi, prenosi Index.

- Kada su Nijemci došli, srušili su srpsku vlast nad Hrvatima. I Talijani. E nakon toga slijedi osveta. To je sramota. Sramotno je to kada počnete osvetu na najslabijima, ženama i djecom - dodaje dalje.

- Nakon toga se ti ljudi kojima to radite se ustanu i pobijede vas. I vi nakon toga opet idete za novim gospodarima, Nijemcima. Molite ih da vam pomognu. Da srede situaciju. To je Hitler prigovarao Anti Paveliću. To je Himmler imao na umu kad je procijenio situaciju. Obojica su smatrali, iako su Srbi bili neprijatelji, da ih više poštuju nego Hrvati. E to je sramota - ispričao je.

- Svojom krivicom i nesposobnošću se država pretvori u krvoproliće. I nakon svega toga vi pobjegnete u stranu državu. Ostavite sve iza sebe, cijelu državu i narod. Pavelić je pedeset i neke godine pisao poslanicu svojim ustašama koji su bili posvuda, a on je bio u emigraciji. I na dnu te poslanice piše Pogranično područje Karavanke, a on u Argentini. Taj čovjek je vodio tu državu, a ovo je klasičan primjer sramote - rekao je na kraju.